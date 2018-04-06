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06:15, 06 апреля 2018

Россия подготовила проект заявления Совбеза ООН по инциденту в Солсбери

Об этом заявил постпред при всемирной организации Василий Небензя на открытом заседании Совета Безопасности. По его словам, «на территории Великобритании было совершено преступление. Возможно, террористический акт против наших граждан. И как раз они являются жертвами. Значит, мы имеем право требовать сотрудничества. А Великобритания обязана нам его предоставить», — подчеркнул постпред.

Комментарии

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vaka257 06 апреля 2018 | 06:27

Это не фантастика! Новый израильский прибор + золотые руки хирурга: в Израиле впервые выморозили раковую опухоль вместо удаления целого органа. Надежда для всех.
А в путинской России придумывают имена ракетам...

opiatnovyi63 06 апреля 2018 | 06:34

vaka257: ОПГ требует допустить её к расследованию свои жестоких преступлений!

ha12raz 06 апреля 2018 | 06:27

Эта малява станет заявлением Совбеза ?

akrayzler 06 апреля 2018 | 06:37

ha12raz: Неа. Это 1001 китайское предупреждение. Остапа понесло. Очередной пургоносец.

nnnmmm 06 апреля 2018 | 06:29

Обосрались по полной Терезка во климаксе и деревенский сумасшедший с выжженной носовой перегородкой от кокса БОрис с мочалкой на голове.

condor00 06 апреля 2018 | 06:30

По факту (а это состоявшийся и ничем уже не опровергающийся факт) изначально судьба Скрипалей никого из "антипутинистов" абсолютно не интересовала! И потому, последующая интерпретация "антипутинистами" любых слов и действий Скрипалей не может расцениваться иначе, как спекуляция, играющая на руку путинистам.

viktorova 06 апреля 2018 | 06:34

condor00: простите, а вы Путинист или антипутинис?

ura_123 06 апреля 2018 | 06:39

condor00: Судьба Скрипалей и среди путинистов никого не интересовала,если бы не досадная оплошность ваших "луговых"-жертвы выжили!

anatolr 06 апреля 2018 | 06:31

Англичане посмотрели на его ужимки и прыжки, хмыкнули про себя и сказали вслух по-английски, - а ху-ху, не хо-хо?

Толмач Аnatолий - сосед Госдепа

mordechai_blinchikov 06 апреля 2018 | 06:33

Господитыбожемой! Ну, очевидно же, что англичане не могут дать России весь набор доказательств о происхождении «Новичка» потому, что тогда Москве станет известен информатор-агент, который эту информацию и передал англичанам.
Именно поэтому Россия так настаивает на своём участии в расследовании. Скорее всего там, между Кремлём и Лубянкой идёт очень эмоциональный диалог о полном провале контрразведки: на ключевом направлении была допущена ошибка, которая будет стоить России очень дорого.(c)

max3446 06 апреля 2018 | 06:33

если кто то проголосует против этого заявления России, требовать и добиваться того, чтобы эти страны были с позором выгнаны из этой организации. Хотя пендосы и бриты ввиду своей кровавости вообще не имеют там находится, ведь ООН организация не войны, а мира, а англосаксы ведут исключительно политику войны

ura_123 06 апреля 2018 | 06:41

max3446: кирюшко,напиши ещё в Спортлото и Поле Чудес,Якубовичу )))

anatolr 06 апреля 2018 | 06:41

max3446: //если кто то проголосует против этого заявления России, требовать и добиваться того, чтобы эти страны были с позором выгнаны из этой организации.//
Ты сначала попробуй добиться, чтобы свалка в Волоколамске не воняла, а потом будешь лезть в международные дела.

Я доступно излагаю, рашко-говняшковец (#цитата) из Рашки-говняшки (#цитата)?

Anatoлий - cосед Госдепа

andrang2 06 апреля 2018 | 06:34

И где хрютин таких ебензей находит?

akrayzler 06 апреля 2018 | 06:49

andrang2: Так он делом занят: территорию радиусом в 25 миль метит. Думаю и 5 миль достаточно.

mjau 06 апреля 2018 | 06:34

Это заявление вызывает лишь смех смешанный с брезгливостью. Надо же власть о своих гражданах забеспокоилась! Разберитесь вначале, что делают воспитатели в российских детских домах с сиротами, самыми слабыми и бесправными гражданами России!

sergeev67 06 апреля 2018 | 06:56

mjau: Разберитесь вначале, что делают воспитатели в российских детских домах с сиротами, самыми слабыми и бесправными гражданами России!

Парадокс, но логика в этом случае точно такая же. Воспитатели сперва насилуют детей. А потом сами же участвуют в расследовании собственных преступлений. По крайней мере, в качестве свидетелей. Поскольку насиловали они именно подконтрольных им детей.
И никому в голову не придет как-то отстранить их от работы. Хотя бы. Простого "этонея" обычно достаточно. Ну там можно еще заявить про отсутствие мотива.

sg80g 06 апреля 2018 | 06:45

Четко и по делу!
Как итог мощного выступления Небензи и всего этого пистапольства всех подельников наголосаксов - заставили англию взять на себя ответственность информировать о ходе расследования по требованию совбеза оон.. Значит эти заседания будут продолжаться, пока не заставят англов сознаться в этом преступлении.
Хотя какое преступление? Мелкая провокация. Усыпили чем то в кафе Скрипалей, отвезли в больницу и разыграли шоу. От боевого нпг не выживают..
Единственная жертва -кот. Не смогли англы организовать покушение - потренировались еще раз на кошках.. Ублюдки

anatolr 06 апреля 2018 | 06:54

sg80g: Чего пьем, почему не закусываем? Где берем "колёса" и кокс? Не по дипломатическим ли каналам.
Анекдот о Чуркине.
Виталий Иванович Чуркин, держась за сердце, с чемоданчиком и моделью сбитого южнокорейского Боинга в руках, ковыляя, проходит в райские врата. Встречающий его Святой Петр говорит:
— Присаживайтесь, сейчас посмотрим, где для вас зарезервировано место. Так... В основном списке нет... В дополнительном тоже нет... Ничего не могу поделать, сейчас сезон, люди пачками помирают, в Раю не протолкнуться, отправляйтесь—ка вы, любезнейший прямиком в Ад.

Делать нечего, спускается Чуркин в Ад, а там его встречает сам Люцифер с распростертыми объятиями.
— Здравствуйте, здравствуйте, Виталий Иванович, давно вас ждем! У нас тут для вас отдельный номер приготовлен со всеми удобствами. А не желаете ли по стаканчику с дороги? Сидят они, выпивают, беседуют за жизнь. Тут Чуркин вспоминает, что забыл в Раю свой чемоданчик. Люцифер вызывает двух чертенят:
— Слышали? Дуйте в Рай и принесите чемодан уважаемого дипломата. Живо, одна нога здесь, другая там!
Чертенята бегом в Рай. А там у Святого Петра смена кончилась, он райские врата закрыл на замок и пошел отдыхать. Чертенята туда-сюда, что делать? Без чемодана возвращаться не велено. Полезли они в Рай через забор. А на охране Рая стоят два архангела и наблюдают эту картину. И один другому говорит:
- Ты смотри, что делается! Всего 20 минут, как Чуркин в Аду, а у нас уже беженцы!

Anatoлий - сосед Госдепа

viktorova 06 апреля 2018 | 07:23

Ещё не известно, останутся ли они гражданами России.

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