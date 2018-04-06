Россия подготовила проект заявления Совбеза ООН по инциденту в Солсбери

Об этом заявил постпред при всемирной организации Василий Небензя на открытом заседании Совета Безопасности. По его словам, «на территории Великобритании было совершено преступление. Возможно, террористический акт против наших граждан. И как раз они являются жертвами. Значит, мы имеем право требовать сотрудничества. А Великобритания обязана нам его предоставить», — подчеркнул постпред.