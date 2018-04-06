Сын Шона Пенна арестован в штате Небраска по обвинению в хранении наркотиков
Об этом сообщает The Holywood Reporter. По данным издания, 24-летний Хоппер Пенн и его подруга были задержаны после того, как полиция остановила их автомобиль на автомагистрали для проверки документов. В ходе обыска в машине были обнаружены 14 граммов марихуаны, четыре таблетки амфетамина и три грамма грибов. При этом хранение амфетамина является в США уголовным преступлением.
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