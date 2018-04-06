Владимир Путин вручит в Кремле премии главы государства для молодых деятелей культуры, а также в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Первоначально мероприятие, традиционно приуроченное к отмечавшемуся 25 марта Дню работника культуры, планировалось провести 26 марта. Однако в связи с трагедией в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» было принято решение отложить церемонию. Имена лауреатов уже известны. Их ранее объявил советник президента по культуре Владимир Толстой. Каждый награжденный получит по 2,5 млн рублей.