Владимир Путин вручит в Кремле премии главы государства для молодых деятелей культуры
Владимир Путин вручит в Кремле премии главы государства для молодых деятелей культуры, а также в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Первоначально мероприятие, традиционно приуроченное к отмечавшемуся 25 марта Дню работника культуры, планировалось провести 26 марта. Однако в связи с трагедией в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» было принято решение отложить церемонию. Имена лауреатов уже известны. Их ранее объявил советник президента по культуре Владимир Толстой. Каждый награжденный получит по 2,5 млн рублей.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт