Панама отзывает своего посла из Венесуэлы
Власти страны потребовали от Каракаса сделать аналогичный шаг. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на МИД Панамы. Отмечается, что это решение принято в ответ на приостановку Венесуэлой экономических и финансовых отношений с Панамой на 90 дней. Власти Венесуэлы установили, что граждане республики периодически пользуются финансовой системой Панамы «для вывода денег и имущества, полученных в результате расхищения государственной собственности».
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