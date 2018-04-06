Панама отзывает своего посла из Венесуэлы

Власти страны потребовали от Каракаса сделать аналогичный шаг. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на МИД Панамы. Отмечается, что это решение принято в ответ на приостановку Венесуэлой экономических и финансовых отношений с Панамой на 90 дней. Власти Венесуэлы установили, что граждане республики периодически пользуются финансовой системой Панамы «для вывода денег и имущества, полученных в результате расхищения государственной собственности».