Постпред России при ООН Василий Небензя призвал США вернуть незаконно отобранную дипломатическую собственность
Постпред России при ООН Василий Небензя призвал США вернуть незаконно отобранную дипломатическую собственность. США также установили 25-мильную зону ограничений передвижения нашим дипломатам. Не продлевают и не выдают им американские визы. Небензя призвал ответственно относится к своим обязанностям страны-хозяйки и воздержаться от подобных шагов в дальнейшем.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт