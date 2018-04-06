Газета The Mirror узнала судьбу живших у Сергея Скрипаля домашних животных. По данным издания, которое ссылается на представителя департамента окружающей среды Британии, две морские свинки погибли от обезвоживания, а черного персидского кота ветеринары решили усыпить, так как он находился в состоянии стресса. Тела животных кремировали. Собеседник газеты отметил, что ветеринару не сразу удалось попасть в дом, поскольку собственность Скрипаля в Солсбери была некоторое время опечатана полицией. О наличии домашних животных в доме Скрипаля в Солсбери рассказала ранее его племянница Виктория. Минувшим вечером посольство России направило запрос в британский МИД об их судьбе.

Домашними питомцами отравленного экс-полковника ГРУ поинтересовался также постпред России при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Срвбеза.

«Где они сейчас?... Почему о них ничего не говорят? Ведь их состояние — тоже важное свидетельство», — сказал Небензя.