Вашингтон готов ввести торговые пошлины на импорт китайских товаров общей стоимостью 100 миллиардов долларов

Новый список распорядился подготовить президент США Дональд Трамп. Как подчеркивается в заявлении Белого дома, этот шаг — реакция «на несправедливые ответные меры со стороны Китая». Глава Белого дома вновь заявил, что Пекин «прибегает к недобросовестной торговой практике», принуждая, в частности, американские компании к передаче их технологий и интеллектуальной собственности китайским предприятиям.