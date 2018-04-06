Вашингтон готов ввести торговые пошлины на импорт китайских товаров общей стоимостью 100 миллиардов долларов
Новый список распорядился подготовить президент США Дональд Трамп. Как подчеркивается в заявлении Белого дома, этот шаг — реакция «на несправедливые ответные меры со стороны Китая». Глава Белого дома вновь заявил, что Пекин «прибегает к недобросовестной торговой практике», принуждая, в частности, американские компании к передаче их технологий и интеллектуальной собственности китайским предприятиям.
Комментарии1
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vatnik_homiakovich1 06 апреля 2018 | 04:38
зачем янки начали эту кутерьму с алюминием (на сколько я понимаю в нарушение правил вто), вынудили китай ответить, а теперь возмущаются и хотят продолжить торговую войну? кто на этом поимеет гешефт?