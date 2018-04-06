В Москве простились с основателем Театра.doc Михаилаом Угаровым
Отпевание прошло в храме Святой Живоначальной Троицы в Хохлах, похороны на Троекуровском кладбище. Михаил Угаров ушел из жизни 1 апреля. Власти отказались предоставить режиссеру бесплатное место на кладбище. Его коллеги за сутки собрали деньги на похороны.
Комментарии1
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greeg1 06 апреля 2018 | 04:34
Венедиктов. На твоём месте эту новость я озаглавил бы так:
Вчера, на Троекуровском кладбище, московская культура простилась с Михаилом Угаровым. Остальная Москва укладывала плитку по третьему разу.