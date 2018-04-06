В Москве простились с основателем Театра.doc Михаилаом Угаровым

Отпевание прошло в храме Святой Живоначальной Троицы в Хохлах, похороны на Троекуровском кладбище. Михаил Угаров ушел из жизни 1 апреля. Власти отказались предоставить режиссеру бесплатное место на кладбище. Его коллеги за сутки собрали деньги на похороны.