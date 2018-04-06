Россию на фоне «дела Скрипаля» проинспектировали специалисты Организации по запрещению химоружия
В России на фоне «дела Скрипаля» провели инспекцию специалисты из Технического секретариата Организации по запрещению химического оружия. Об этом говорится в сообщении Минобороны на сайте газеты «Красная Звезда». Указывается, что в России также побывала группа из Португалии под эгидой ОБСЕ. Информации о какой-либо связи проверки с делом Скрипаля нет. Россия, согласно той же инфографике, тоже провела две инспекции: в США по договору о сокращении стратегических наступательных вооружений и в Ирландии под эгидой ОБСЕ в соответствии с Венским документом 2011 года.
Комментарии1
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greeg1 06 апреля 2018 | 04:24
Какой смысл проверять то, что давно продезинфицировано дустом?