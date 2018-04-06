Москва будет добиваться от Лондона полноценного сотрудничества по «делу Скрипаля» и ответов на все вопросы

В противном случае это будет расценено как признание клеветы, которую на нас возвели, даже не задумавшись о последствиях, заявил постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза в связи с инцидентом в Солсбери. В свою очередь, представитель американской делегации при ООН Келли Керри обвинила Москву в распространении дезинформации по данному делу. «Россия выдвигает серию конспирологических теорий в попытке переложить вину, делая дикие заявления о том, что Великобритания или США могут быть ответственны», — сказала Керри. Она назвала эти предположения «абсурдными» и призвала страны-члены Совбеза «не быть одураченными» действиями России.