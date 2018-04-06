Москва будет добиваться от Лондона полноценного сотрудничества по «делу Скрипаля» и ответов на все вопросы
В противном случае это будет расценено как признание клеветы, которую на нас возвели, даже не задумавшись о последствиях, заявил постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза в связи с инцидентом в Солсбери. В свою очередь, представитель американской делегации при ООН Келли Керри обвинила Москву в распространении дезинформации по данному делу. «Россия выдвигает серию конспирологических теорий в попытке переложить вину, делая дикие заявления о том, что Великобритания или США могут быть ответственны», — сказала Керри. Она назвала эти предположения «абсурдными» и призвала страны-члены Совбеза «не быть одураченными» действиями России.
Комментарии12
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rifles 06 апреля 2018 | 04:17
Хо-хо."Да ты азартный,Парамоша!"(с)
monik_7 06 апреля 2018 | 04:43
rifles: Да какой это азарт. Это скорее неприличная суета переходящая в паническую истерику. Но я о дипломатах - они для того и нужны, чтобы такие скандалы между странами замыливать, нивелировать. Ну признали бы по своим темным каналам, что, мол, да, украли злые люди в годы распада чуток новичка, ну свел кто-то поверх головы владыки свои счеты. Все, ребята, забыли и проехали, работаем с чистого листа. Уж кто-кто, а Англия съела бы такой вараиант ради русских денег в банках Альбиона. да и вообще бОльшую часть всех нынешних разногласий можно было бы перетереть дипломатическимм путем не доводя до раскола, но беда Россиив том, что дипломаты в РФ сегодня все переобулись чекистами и выхолостили саму суть и назначение института дипломатии.
petrmarkov 06 апреля 2018 | 04:44
rifles: Да ладно Вам стебаться.
Никогда не смотрел целиком совбезы. И совсем не мог понять причину - зачем мы этот совбез созвали.
Посмотрел.
Понял!
Мы всё это организовали, чтобы зачитать представителям других стран сказку Льюиса Кэрролла.
Мда...
aantipov067 06 апреля 2018 | 04:32
Полноценность сотрудничества, между следствием и подозреваемым заключается в том, что подозреваемый отвечает на вопросы следователя, а не наоборот.
greeg1 06 апреля 2018 | 04:37
Начальник!!! Открывай. У меня к тебе вопросы имеются.
leomosk16 06 апреля 2018 | 04:38
////aantipov067
Полноценность сотрудничества, между следствием и подозреваемым заключается в том, что подозреваемый отвечает на вопросы следователя, а не наоборот...///
Тролль-клоун, Скрипаля отравили или спецслужбы Наглии, или произошла утечка ОВ из лаборатории по разработке хим. оружия в Портон Дауне.
Вот преступники нагличане пусть и ищут смягчающие обстоятельства...
idruker 06 апреля 2018 | 04:52
Прослушал это заседание от корки до корки. Какой кошмар и позор! Этот Небендзя кривлялся целый час. Затем получил подробный ответ от Британии на все свои идиотские вопросы, которые казались ему изощренными поддевками. Потом ушат холодного душа от США. Потом в течении часа получал короткие оплеухи от Польши, Франции, Швеции, Голландии. Никто не поддержал бред этой лысой кобылы. Только Китай, Казахстан, Эфиопия, Гвинея, Боливия, Кот-дИвуар выразились в духе ребята давайте жить дружно и будем все вместе расследовать это ужасное преступление на британской земле.
Вот нахрена Путина нужно было еще одно унижения? Неужели этот мазохост не пресытился пинками?
greeg1 06 апреля 2018 | 04:59
Господин idruker: Я тоже давно задаюсь вопросом: Кто быстрее вылечит Россию, Путин или Трамп?
idruker 06 апреля 2018 | 05:07
greeg1: Россию теперь быстро не вылечить. Еще 30 лет назад был шанс, ибо живы были остатки тех людей, которые воочию видели свободу. Теперь они все вышли, а Путин загубил тех, кто мог увидеть новую. Теперь даже если произойдет чудо, и вдруг завтра Путин уйдет от власти, и каким то новым чудом у власти станет не его преемник из корпорации КГБ, а скажем Навальный или Ходорковский, никая сила за короткое время не развернет исковерканные мозги такого огромного людей в сторону цивилизации. Максимум что они смогут сделать это запустить процессы, которые только через несколько поколений дадут результаты.
Так что вдыхайте побольше кислорода - мучиться придется долго, а вместе с Россией и всей планете
nnnmmm 06 апреля 2018 | 05:07
idruker: только одна маленькая деталь, население Китая составляет почти один миллиард четыреста миллионов человек.
idruker 06 апреля 2018 | 05:18
nnnmmm: велика Федора, да дура. В ООН одна нация = один голос, а свои подсчеты оставь при себе под одеялом для успокоения уязвленного эго и комплексов. Россию не поддержал НИКТО, даже Казахстан - запомни это.
shmuel63 06 апреля 2018 | 05:06
Эк их колбасит. Не рассчитывали, что Юлия Скрипаль очнется. А очнувшись - вспомнит шаг за шагом все обстоятельства.