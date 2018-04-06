Подмосковные «Химки» проиграли «Барселоне» в заключительном матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги
Встреча, прошедшая в столице Каталонии, завершилась со счетом 86:82 в пользу хозяев. Подмосковный клуб занял восьмое место в турнирной таблице и в плей-офф встретится с ЦСКА. Ранее армейцы одержали победу над сербской «Црвеной Звездой».
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