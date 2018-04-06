В Австрии с 1 мая разрешат курить в кафе и ресторанах

За отмену запрета проголосовал Федеральный совет страны, не смотря на протест социал-демократов и «Зеленых». Вместе с тем, с вводится запрет на продажу табачной продукции лицам младше 18 лет и курение табака в автомобилях в присутствии несовершеннолетних.