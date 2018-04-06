Суд Германии решил освободить экс-главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона под залог в 75 тыс. евро

Суд Германии решил освободить экс-главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, задержанного по запросу испанских властей, под залог в 75 тыс. евро. Инстанция вынесла постановление о взятии политика под арест, но одновременно приостановила его исполнение, разрешив Пучдемону выйти на свободу при выполнении ряда условий. Среди них, помимо залога, запрет покидать территорию страны без разрешения прокуратуры. Один раз в неделю политик обязан появляться в полиции, а также должен сообщать о смене своего местопребывания в Германии. Теперь прокуратура должна решить, будет ли продолжать добиваться экстрадиции Пучдемона или прекратит дело. Испанские власти выдали международный ордер на арест бывшего каталонского лидера по обвинениям в подстрекательстве к бунту и растрате госсредств.