Суд оправдал главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева по обвинению в изготовлении детской порнографии

Суд Петрозаводска оправдал главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева по обвинению в изготовлении детской порнографии и развратных действиях. Ему назначены 2,5 года ограничения свободы по обвинению в хранении оружия. С учетом времени, проведенного в СИЗО, фактически наказание продлится три месяца. За ним сохранено право на реабилитацию. Оглашение приговора проходило на закрытом заседании. Прокуратура требовала приговорить 62-летнего историка к девяти годам колонии строгого режима.