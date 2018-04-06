Суд оправдал главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева по обвинению в изготовлении детской порнографии
Суд Петрозаводска оправдал главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева по обвинению в изготовлении детской порнографии и развратных действиях. Ему назначены 2,5 года ограничения свободы по обвинению в хранении оружия. С учетом времени, проведенного в СИЗО, фактически наказание продлится три месяца. За ним сохранено право на реабилитацию. Оглашение приговора проходило на закрытом заседании. Прокуратура требовала приговорить 62-летнего историка к девяти годам колонии строгого режима.
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