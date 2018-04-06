Москва может предположить, что за делом Скрипалей и пропагандистской войной Лондона стоят спецслужбы ряда стран

Москва может предположить, что за делом Скрипалей и пропагандистской войной Лондона против России стоят спецслужбы ряда стран. Об этом заявил постпред при ООН Василий Небензя на открытом заседании Совбеза в связи с инцидентом в Солсбери. «В качестве аргументированного доказательства вины России британский посол в Москве продемонстрировал своим коллегам вот это шестистраничное слайд-шоу, включая титульный лист. Вот эти комиксы выдаются за доказательную базу», — возмутился российский дипломат. По его оценке, данные слайды — «это просто позор, а полемика вокруг этих шестигранников оскорбляет разум». «Как же надо не уважать тех, кого вы убеждаете вот этим, — продолжал постпред, продемонстрировав копии слайдов, которые посольство Великобритании в России обнародовало по «делу Скрипаля». – А те, кого это не убеждает, разве не понимают, что являются объектом зомбирования и участвуют в коллективном психозе», — добавил он.