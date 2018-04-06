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03:05, 06 апреля 2018

Москва может предположить, что за делом Скрипалей и пропагандистской войной Лондона стоят спецслужбы ряда стран

Москва может предположить, что за делом Скрипалей и пропагандистской войной Лондона против России стоят спецслужбы ряда стран. Об этом заявил постпред при ООН Василий Небензя на открытом заседании Совбеза в связи с инцидентом в Солсбери. «В качестве аргументированного доказательства вины России британский посол в Москве продемонстрировал своим коллегам вот это шестистраничное слайд-шоу, включая титульный лист. Вот эти комиксы выдаются за доказательную базу», — возмутился российский дипломат. По его оценке, данные слайды — «это просто позор, а полемика вокруг этих шестигранников оскорбляет разум». «Как же надо не уважать тех, кого вы убеждаете вот этим, — продолжал постпред, продемонстрировав копии слайдов, которые посольство Великобритании в России обнародовало по «делу Скрипаля». – А те, кого это не убеждает, разве не понимают, что являются объектом зомбирования и участвуют в коллективном психозе», — добавил он.

Комментарии

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salut__521 06 апреля 2018 | 03:19

Небензин плохо кончит... Как Чурбанкин.

semia 06 апреля 2018 | 03:32

Ну ну.Мировая закулиса.Тайный заговор. Только на такого крутого Путина чихают они. Он крут только среди своих рабов

opiatnovyi63 06 апреля 2018 | 03:49

semia: Дело Скрипалей полностью на совести воровской власти! К чему тут какие- то спецслужбы иностранных государств?

alger 06 апреля 2018 | 03:19

«это просто позор, а полемика вокруг этих шестигранников оскорбляет разум»
дебил,.... о разуме вспомнил - может кокс подвезли

nnnmmm 06 апреля 2018 | 03:26

alger: тут кокс подвезли ИЛИ не подвезли, а деревенский сумасшедший БОрис Джонсон, это уже давно не секрет ни для кого, на коксе то точно сидит.

alger 06 апреля 2018 | 03:43

nnnmmm: сидеть то может и сидит, вам виднее, как поставщику двора,
на как российский МИД не нюхает и с мозгами пока все нормально
это у последователей "кипит наш разум возмущенный" все выкипело.
водички надо было доливать

sergei_tn 06 апреля 2018 | 03:24

Ага. В этом Москва права.

Я даже догадываюсь, кто в этот списке впереди с большим отрывом.

Патриоты, это не то, что вы продумали :)

wolzhanin 06 апреля 2018 | 03:41

Шестигранник будет выпит!
Будь он паралелепиаед,
будь он круг, ядрёна вошь!

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