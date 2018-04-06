Полиция Нью-Йорка выдала ордер на арест ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора после того, как он напал на автобус с бойцами Абсолютного бойцовского чемпионата. Об этом сообщает портал TMZ. Инцидент произошел накануне в Бруклине. Макгрегор устроил беспорядки на арене «Барклайз-центр». Правоохранительные органы уже сообщили спортсмену, что он не сможет пройти регистрацию на рейс и вылететь из страны. Ирландцу посоветовали как можно скорее обратиться за разъяснением ситуации в государственные органы власти. По информации издания, некоторые бойцы, которые пострадали в инциденте, планируют подать на Макгрегора в суд. Также сообщается, что друг Макгрегора и его спарринг-партнер Артем Лобов, который имеет российское и ирландское гражданство, за участие в нападении снят с турнира, который пройдет в Нью-Йорке в ночь на воскресенье.