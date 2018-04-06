Дональд Трамп утверждает, что не платил порноактрисе Сторми Дэниэлс 130 тысяч долларов за молчание
Дональд Трамп утверждает, что не платил порноактрисе Сторми Дэниэлс 130 тысяч долларов за молчание о близких отношениях с ним. По словам президента США, он не знает, где его личный адвокат Майкл Коэн взял деньги. В свою очередь, как отмечает агентство Рейтер, Коэн заявил, что заплатил Дэниелс из собственного кармана. Ранее сообщалось, что суд отказал защите порноактрисы в вызове Трампа на допрос.
Сторми Дэниэлс утверждает, что в 2006 году у нее была интимная связь с Дональдом Трампом. По ее словам, тогда же личный адвокат будущего президента заплатил ей за молчание.
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