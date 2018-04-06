Посольство РФ в Лондоне просит британский МИД предоставить информацию о состоянии домашних животных Сергея Скрипаля

Речь идет о двух кошках и двух морских свинках. О них стало известно от его племянницы Виктории. «У нас нет никакой информации об их местонахождении или состоянии, и обычно так хорошо информированные британские СМИ на этот счет молчат», — отметил пресс-секретарь посольства в Лондоне. По его словам, знать о судьбе животных важно как с точки зрения права собственности Скрипаля, так и с точки зрения благополучия животных. Ранее постпред России при ООН Василий Небензя допустил, что против отца и дочери Скрипалей был совершен теракт.