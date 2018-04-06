Депутаты Госдумы от Кузбасса просят поддержать выдвижение Амана Тулеева спикером кемеровского парламента
«Имя Амана Тулеева у всех в России ассоциируется с сильным и справедливым лидером, стабильным Кузбассом, защитой интересов населения шахтерского края», — говорится в письме на имя врио губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. Под обращением стоят подписи восьми депутатов, включая Антона Горелкина, в прошлом руководившего управлением по работе со СМИ в администрации Кемеровской области. Он и выложил письмо в Фейсбуке. По его словам, такие же письма направлены в Общественную палату, депутатам кемеровского парламента и его нынешнему спикеру Алексею Синицыну.
Комментарии10
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opiatnovyi63 06 апреля 2018 | 01:18
А что не генеральным серетарём ООН?
zapadnay 06 апреля 2018 | 02:14
Что называется, ни стыда ни совести. Сколько людей сгорело, а они пропихивают Тулеева с одного места на другое.
benga_medok 06 апреля 2018 | 01:23
«Имя Амана Тулеева у всех в России ассоциируется с сильным и справедливым лидером, стабильным Кузбассом, защитой интересов населения шахтерского края»
Продажные марионетки-депутаты, не смейте говорить "у всех в России" ! Лично у меня, всех моих родных, друзей, коллег и знакомых это имя ничего кроме чувства омерзения не вызывает !
vlad_kondrat_2 06 апреля 2018 | 02:15
benga_medok: У меня вопрос, если кортеж барина Тулеева настолько велик что было не проехать к Зимней Вишне, то какой кортеж будет у спикера Тулеева?
ed10075 06 апреля 2018 | 01:39
Ни стыда, ни совести, ни чести у этих подонков-ходатаев.
Этот трясущийся студень, спаливший десятки детей с их родителями, обосравшийся от строгого взгляда кормчего, станет спикером?!
salut__521 06 апреля 2018 | 01:47
Бывший местный людоед, похоже, идёт на повышение. Впрочем, людоедов бывших не бывает...
akk48 06 апреля 2018 | 01:50
дайте человеку отдохнуть . пожить для себя .
harra 06 апреля 2018 | 01:52
хрясь... хрясь...
хрясь... хрясь...
мразь по мразям
двигает мразь...
neon999 06 апреля 2018 | 01:58
Судороги фашизма изображаются на ЭМ как «политические процессы».
vlad_kondrat_2 06 апреля 2018 | 02:12
На Кузбассе Тулеева зовут не иначе как Абман Тулеев. Значится ему место в Думе, со всеми ворами и преступниками.