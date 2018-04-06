Депутаты Госдумы от Кузбасса просят поддержать выдвижение Амана Тулеева спикером кемеровского парламента

«Имя Амана Тулеева у всех в России ассоциируется с сильным и справедливым лидером, стабильным Кузбассом, защитой интересов населения шахтерского края», — говорится в письме на имя врио губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. Под обращением стоят подписи восьми депутатов, включая Антона Горелкина, в прошлом руководившего управлением по работе со СМИ в администрации Кемеровской области. Он и выложил письмо в Фейсбуке. По его словам, такие же письма направлены в Общественную палату, депутатам кемеровского парламента и его нынешнему спикеру Алексею Синицыну.