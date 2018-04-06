В администрациях Волоколамска и Серпуховского района Подмосковья прошли следственные действия
В Волоколамске сотрудники областного управления экономической безопасности МВД скопировали документы, которые касались оборудования водозаборных узлов в 2017 году, рассказал РБК глава города Петр Лазарев. По его мнению, приход силовиков может быть связан с акциями против свалки «Ядрово», на которые администрация города выдавала разрешения.
В администрации Серпуховского района, по словам его главы Александра Шестуна, сотрудники ФСБ, изъяли документы 2007-2008 годов, касающиеся выделения земли под жилищное строительство.
Кроме того, сотрудники управления экономической безопасности пришли с обыском в серпуховский дворец спорта «Надежда», где 14 апреля пройдет митинг против местного мусорного полигона «Лесная».
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
tks 06 апреля 2018 | 01:48
Мусора преследуют бытовые отходы?..