Херсонский суд освободил до основного разбирательства капитана крымского рыболовецкого судна «Норд»
Херсонский суд освободил до основного разбирательства капитана крымского рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко. По словам адвокатов команды, такое решение принято в связи с истечением срока задержания. Сегодня в 13.30 будет решаться вопрос о мере пресечения. Капитану инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее». Горбенко грозит до пяти лет лишения свободы, другим членам экипажа -административная ответственность.
Рыболовецкое судно под флагом России было задержано 25 марта украинскими пограничниками в акватории Азовского моря. Через несколько дней украинский суд арестовал судно. По информации российских СМИ, капитан свою вину отрицает и утверждает, что действовал в рамках международных договоров между Россией и Украиной. В российском МИДе пообещали задействовать все механизмы для освобождения моряков.
Комментарии1
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tks 06 апреля 2018 | 01:56
Вот она, разница: в путинской России при схожих обстоятельствах такая позиция суда была бы невозможной.