Москва подготовила проект заявления СБ ООН по инциденту в Солсбери, который станет «лакмусовой бумажкой» для Британии
Об этом заявил постпред при всемирной организации Василий Небензя на открытом заседании Совета Безопасности. По его словам, «на территории Великобритании было совершено преступление. Возможно, террористический акт против наших граждан. И как раз они являются жертвами. Значит, мы имеем право требовать сотрудничества. А Великобритания обязана нам его предоставить», — подчеркнул постпред.
Комментарии14
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nds 06 апреля 2018 | 01:33
Очень смешно. Главный подозреваемый требует, чтобы его допустили к расследованию. А как насчет козла в огороде?
drgonish 06 апреля 2018 | 01:34
[....который станет «лакмусовой бумажкой» для Британии]
Бриташки однозначно не определились с ОВ.
Бриташки не определились со страной-производителем.
Бриташки изначально заявили о несомненной вине России.
Вы че, охренели? Какой еще, бл@ть, лакмусовой бумажки вам не хватает?
Закрыть все дип. представительства в Англии и в странах-участницах этой дешевой аферы, с пометкой "за ненадобностью".
penny 06 апреля 2018 | 01:34
Тут есть неувязочка: россия россиян не имеет права убивать независимо от места такого преступления. Граждане россии не являются её собственностью а наоборот.
А вообще заявления МИДа всё глупее и глупее. Убийца требует допустить его к расследованию его же преступления.
drgonish 06 апреля 2018 | 01:42
penny:
{Убийца требует допустить его к расследованию его же преступления. ]
О, экспортный доктор химии нам подтвердит про боевые ОВ отложенного действия в смертельной связке - ручка, гречка, чемодан.
entoni 06 апреля 2018 | 01:51
drgonish: Оно сейчас начнет мямлить, что специализируется на внитривагинных химических реакциях при использовании латексных контрацептивов
pmasel 06 апреля 2018 | 02:18
drgonish: Воу-воу-воу как возбудился. Иди выпей узбогоину и зомбоящик ближайшие 24ч. не смотри, может чуть полегчает.
Ты думаешь это наш представленный к ООН для бритов все это говорит? Нет это он для внутреннего нашего пользования, вишь как тебя колбасит. Ты же прививки не делал, витаминчики не пил, в детстве головку повредил.
entoni 06 апреля 2018 | 01:44
penny: Пойдешь свидетелем убийства, если знаешь кто убил! Иначе статья за сокрытие преступления или клевета!
grizzlybear 06 апреля 2018 | 02:07
penny:
Я бы на месте Джонсона настаивал на следственном эксперименте.
"Поскольку он ни на что больше не колется, они сразу же ухватились за его признание - им там все, мол, надо задокументировать, снять его на фотографии, чтобы он потом не вздумал отказаться.."
("Эра милосердия")
salut__521 06 апреля 2018 | 01:51
Московский проект заявления станет туалетной бумажкой для Великобритании и остального цивилизованного мира.
entoni 06 апреля 2018 | 02:01
salut__521: С наждачкой))))
neon999 06 апреля 2018 | 01:54
В Кремле рулят духовные наследники нацистов, и ЭМ пособничают им, оказывая информационную поддержку. Даже если тут не крутят поделки Гэббельса, как на зомби-каналах, все равно за преступления придётся отвечать.
vlad_kondrat_2 06 апреля 2018 | 02:09
Увы господин Небэдя, на этот раз все будет по другому.
jujwish 06 апреля 2018 | 02:12
Блатная истерика. В чистом виде.
sergoder172 06 апреля 2018 | 02:12
Эту Неебендзю вместе с Машкой Захаровой нужно засунуть под плинтус! Тут уже взрослые дядьки работают! Подождем, что они решат...