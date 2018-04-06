В  Москве в возрасте 89 лет скончалась классик детской литературы Ирина Токмакова

Об этом ТАСС сообщила внучка писательницы Лидия Токмакова. Первоклассники многих поколений помнят сказку писательницы «Аля, Кляксич и буква «А», а любители авторской песни именно по переводу Токмаковой знают песню Виктора Берковского «Спляшем, Пегги, спляшем».

О дате и времени похорон Ирины Токмаковой сообщений пока не поступало.