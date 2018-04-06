В Москве в возрасте 89 лет скончалась классик детской литературы Ирина Токмакова
Об этом ТАСС сообщила внучка писательницы Лидия Токмакова. Первоклассники многих поколений помнят сказку писательницы «Аля, Кляксич и буква «А», а любители авторской песни именно по переводу Токмаковой знают песню Виктора Берковского «Спляшем, Пегги, спляшем».
О дате и времени похорон Ирины Токмаковой сообщений пока не поступало.
Комментарии1
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world_nail 06 апреля 2018 | 00:17
"классик детской литературы" - если Токмакова классик, то Барто, Чуковский, Михалков, Успенский - это кто?