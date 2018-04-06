Белый дом уже сегодня может объявить о новых санкциях
Ограничительные меры на этот раз будут введены в отношении нескольких российских бизнесменов и чиновников, близких к Владимиру Путину.
Очередные ограничительные меры Белый дом введет из-за предполагаемого вмешательства Кремля в американские выборы. По данным собеседников The Washington Post, в новый санкционный список попасть могут до шести россиян — фигурантов так называемого «кремлёвского списка». В него входят чиновники и бизнесмены, которых американский Минфин счёл особо приближёнными лично к Владимиру Путину. По мнению представителей американского истеблишмента, они также принимали участие во вмешательстве в выборы и незаконном финансировании избирательной кампании Дональда Трампа. По данным CNN, за последние несколько недель в США по делу о вмешательстве в выборы были допрошены неназванные российские бизнесмены. Вопросы им задавал лично спецпрокурор Роберт Мюллер, который курирует расследование. Между тем, по данным РБК, — издание ссылается на данные сервиса Flightradar, — в марте в Нью-Йорке были замечены частные самолеты миллиардеров Михаила Прохорова, Виктора Вексельберга и Романа Абрамовича. Представитель последнего заявил, что бизнесмена в США не допрашивали. Остальные на запрос РБК не ответили.
То, что о новых мерах против Кремля Вашингтон точно объявит до конца рабочей недели, подтвердили и два источника агентства Reuters, правда, на кого именно будут распространяться ограничительные меры, они не уточнили. Официальных же комментариев на этот счет от американских властей нет.
Комментарии8
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mikhail_spb_ 06 апреля 2018 | 00:10
Поскольку попавших под санкции росбизнесменов лично знает любимый нацдилер, то российское народонаселение с радостью компенсирует из своих карманов все их убытки!
jetsam 06 апреля 2018 | 00:14
mikhail_spb_: еще больше - народонаселение даже не узнает, что радостно оплатило все убытки и извинилось.
danko1 06 апреля 2018 | 00:34
jetsam: Ждем в ответ бомбежки Воронежа.
Или запрета россиянам выезжать в США.
cap_ 06 апреля 2018 | 00:13
Более 200 тыс. семей русских чиновников проживает в Лондоне!
Интересно а сколько семей чиновников Великобритании живёт в Москве?
jetsam 06 апреля 2018 | 00:16
cap_: cap_: тут даже французский алкаш жить не захотел.. куда уж бритам...
nanaryfive 06 апреля 2018 | 00:36
cap_: 200 тысчь. Да это же цэлый город. Ты не пиздишь часом? Китайские кварталы в Лондоне максимум на 5000 тысячь.
begly_ 06 апреля 2018 | 00:21
Дороговато россиянину наш Трамп обойдется., Обама был на карман дешевле..
tks 06 апреля 2018 | 00:39
"Месть беспощадная всем супостатам,
Всем паразитам трудящихся масс,
Мщенье и смерть всем царям-
Плутократам,
Близок победы торжественный час!"
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