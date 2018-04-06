Белый дом уже сегодня может объявить о новых санкциях

Ограничительные меры на этот раз будут введены в отношении нескольких российских бизнесменов и чиновников, близких к Владимиру Путину.

Очередные ограничительные меры Белый дом введет из-за предполагаемого вмешательства Кремля в американские выборы. По данным собеседников The Washington Post, в новый санкционный список попасть могут до шести россиян — фигурантов так называемого «кремлёвского списка». В него входят чиновники и бизнесмены, которых американский Минфин счёл особо приближёнными лично к Владимиру Путину. По мнению представителей американского истеблишмента, они также принимали участие во вмешательстве в выборы и незаконном финансировании избирательной кампании Дональда Трампа. По данным CNN, за последние несколько недель в США по делу о вмешательстве в выборы были допрошены неназванные российские бизнесмены. Вопросы им задавал лично спецпрокурор Роберт Мюллер, который курирует расследование. Между тем, по данным РБК, — издание ссылается на данные сервиса Flightradar, — в марте в Нью-Йорке были замечены частные самолеты миллиардеров Михаила Прохорова, Виктора Вексельберга и Романа Абрамовича. Представитель последнего заявил, что бизнесмена в США не допрашивали. Остальные на запрос РБК не ответили.

То, что о новых мерах против Кремля Вашингтон точно объявит до конца рабочей недели, подтвердили и два источника агентства Reuters, правда, на кого именно будут распространяться ограничительные меры, они не уточнили. Официальных же комментариев на этот счет от американских властей нет.