Глава карельского «Мемориала» Дмитриев оправдан по обвинению в развратных действиях и изготовлении детской порнографии
Судья Петрозаводского суда Марина Носова назначила ему 2,5 года ограничения свободы по обвинению в хранении оружия. С учетом времени, проведенного в СИЗО, фактически наказание продлится три месяца.
Это гибридное решение, полностью соответствующее нашей вертикали, — заявил «Эху Москвы» политолог Дмитрий Орешкин. Прокуратура требовала приговорить историка к девяти годам колонии строгого режима.
Комментарии2
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mikhail_spb_ 06 апреля 2018 | 00:08
Удивительно!
Чекистский крокодил-людоед разжал челюсти и позволил своей жертве уйти.
Тем не менее, поздравляю Дмитриева!
cap_ 06 апреля 2018 | 00:44
В целом, жизнь при новом Путине налаживается. Валежник собирать уже разрешили, скоро разрешат питаться падалью.
А вам, либералам, лишь бы власть ругать.