Глава карельского «Мемориала» Дмитриев оправдан по обвинению в развратных действиях и изготовлении детской порнографии

Судья Петрозаводского суда Марина Носова назначила ему 2,5 года ограничения свободы по обвинению в хранении оружия. С учетом времени, проведенного в СИЗО, фактически наказание продлится три месяца.

Это гибридное решение, полностью соответствующее нашей вертикали, — заявил «Эху Москвы» политолог Дмитрий Орешкин. Прокуратура требовала приговорить историка к девяти годам колонии строгого режима.