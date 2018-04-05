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23:58, 05 апреля 2018

Футболисты московского ЦСКА потерпели поражение от  лондонского «Арсенала» в  первом матче 14 Лиги Европы

Встреча в Лондоне завершилась со счетом 4:1 в пользу английского клуба.

Комментарии

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eliza_liza 06 апреля 2018 | 00:04

Браво, Арсенал!

eternity88 06 апреля 2018 | 00:08

eliza_liza: повеселил Кучаев Костик - есть, говорит, отыграться шансы... Это как, он быстрее бегать будет или от ворот в Москве больше мячей отскочит, чем сегодня от лондонских?))

eliza_liza 06 апреля 2018 | 00:11

eternity88:
Пусть говорит.)

eternity88 06 апреля 2018 | 00:04

Да, замечательный "НОВИЧОК ТУР 2018" получился...

elenaj1959 06 апреля 2018 | 00:43

Кто-то правда верил в победу ЦСКА?!

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