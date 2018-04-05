Футболисты московского ЦСКА потерпели поражение от лондонского «Арсенала» в первом матче 1⁄4 Лиги Европы
Встреча в Лондоне завершилась со счетом 4:1 в пользу английского клуба.
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Встреча в Лондоне завершилась со счетом 4:1 в пользу английского клуба.
МИД РФ: Вопросы к Техсекретариату ОЗХО по сфабрикованному Великобританией против России «делу Скрипалей» Что конкретно британцы просят подтвердить Техсекретариат ОЗХО: только ли факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу «новичок» по западной классификации?..
Небензя: Главный аргумент британской стороны о причастности России к «делу Скрипалей» рассыпался на глазах. По его словам, версия о несомненно российском происхождении вещества А234, на которой строились доказательства о высокой степени вероятности причастности России, не выдерживает никакой критики
Комментарии5
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eliza_liza 06 апреля 2018 | 00:04
Браво, Арсенал!
eternity88 06 апреля 2018 | 00:08
eliza_liza: повеселил Кучаев Костик - есть, говорит, отыграться шансы... Это как, он быстрее бегать будет или от ворот в Москве больше мячей отскочит, чем сегодня от лондонских?))
eliza_liza 06 апреля 2018 | 00:11
eternity88:
Пусть говорит.)
eternity88 06 апреля 2018 | 00:04
Да, замечательный "НОВИЧОК ТУР 2018" получился...
elenaj1959 06 апреля 2018 | 00:43
Кто-то правда верил в победу ЦСКА?!