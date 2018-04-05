Глава карельского «Мемориала» оправдан по обвинению в развратных действиях и изготовлении детской порнографии

Глава карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев оправдан по обвинению в развратных действиях и изготовлении детской порнографии. Судья Марина Носова назначила ему 2,5 года ограничения свободы по обвинению в хранении оружия. С учетом времени, проведенного в СИЗО, фактически наказание продлится три месяца.