Глава карельского «Мемориала» оправдан по обвинению в развратных действиях и изготовлении детской порнографии
Глава карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев оправдан по обвинению в развратных действиях и изготовлении детской порнографии. Судья Марина Носова назначила ему 2,5 года ограничения свободы по обвинению в хранении оружия. С учетом времени, проведенного в СИЗО, фактически наказание продлится три месяца.
Комментарии2
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erpetkur 05 апреля 2018 | 23:13
А теперь ,пожалуйста, о тех кто наказан за фальсификацию дела, экспертизы и так далее. Поименно! !
edun1952 05 апреля 2018 | 23:15
Судовыполние наказания за наличие субъекта судопроизводства.