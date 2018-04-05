Под новые американские санкции до конца этой недели, попадут от шести до десяти российских олигархов

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в администрации США. По его словам, санкции введут в соответствии с законом об ответных мера на попытки Москвы вмешаться в президентские выборы 2016 года. Ранее Reuters сообщил, что США до конца недели введут санкции против «российских олигархов», близких к Владимиру Путину. Комментируя это сообщение, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в России олигархов давно нет.