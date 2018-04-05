Под новые американские санкции до конца этой недели, попадут от шести до десяти российских олигархов
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в администрации США. По его словам, санкции введут в соответствии с законом об ответных мера на попытки Москвы вмешаться в президентские выборы 2016 года. Ранее Reuters сообщил, что США до конца недели введут санкции против «российских олигархов», близких к Владимиру Путину. Комментируя это сообщение, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в России олигархов давно нет.
Комментарии4
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danko1 05 апреля 2018 | 23:05
С такой политикой Путин мождет опасаться не мирную оппозицию, против которой он Росгвардию создал, а табакерки от тех, кого он олигархами сделал.
pmasel 05 апреля 2018 | 23:10
Дмитрий Песков заявил, что в России олигархов давно нет.
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Зато есть богатые люди из одного известного дачного кооператива. В простонародье их называют КОЗ -лами.
jetsam 05 апреля 2018 | 23:13
олигархов нет.
только бояре.
aleksandr39 05 апреля 2018 | 23:15
В ответ Россия вводит санкции против 10 американских миллиардеров живущих в Москве в районе Митино .