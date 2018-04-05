МИД Великобритании передало Юлии Скрипаль предложение российского посольства о консульской помощи и встрече
Министерство иностранных дел Великобритании передало Юлии Скрипаль предложение российского посольства о консульской помощи и встрече. Как сообщает Рейтер, 33-летняя россиянка пока никакого решения не приняла.
Сегодня Скотланд-Ярд опубликовал первое заявление Юлии Скрипаль со дня госпитализации после отравления в Солсбери. Она подтверждает, что очнулась неделю назад и идет на поправку. О состоянии отца, Сергея Скрипаля, она ничего не сообщила.
Комментарии3
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jetsam 05 апреля 2018 | 23:10
@передало Юлии Скрипаль предложение российского посольства@
ну не стоило.
не настолько же окрепла...
skripal_live 05 апреля 2018 | 23:14
Из показаний Юли Скрипаль: "Когда я покупала в Пятёрочке гречку, ещё удивилась - почему сам Путин стоит там на кассе?"
nikitin43 05 апреля 2018 | 23:10
петушня кремлёвская троллит , это смешно. попали по самое некуда .