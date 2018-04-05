Небензя: Главный аргумент британской стороны о причастности России к «делу Скрипалей» рассыпался на  глазах.

Главный аргумент британской стороны о причастности России к «делу Скрипалей» рассыпался на глазах. Об этом на Совете безопасности ООН заявил российский постпред Василий Небензя. По его словам, версия о несомненно российском происхождении вещества А234, на которой строились доказательства о высокой степени вероятности причастности России, не выдерживает никакой критики.