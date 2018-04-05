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23:01, 05 апреля 2018

Небензя: Главный аргумент британской стороны о причастности России к «делу Скрипалей» рассыпался на  глазах.

Главный аргумент британской стороны о причастности России к «делу Скрипалей» рассыпался на  глазах. Об этом на Совете безопасности ООН заявил российский постпред Василий Небензя. По его словам, версия о несомненно российском происхождении вещества А234, на  которой строились доказательства о  высокой степени вероятности причастности России, не выдерживает никакой критики.

Комментарии

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jetsam 05 апреля 2018 | 23:07

аргументы? #настамнет?

doorin 05 апреля 2018 | 23:08

Breaking news !
===============
В Великобританию срочно прибыла группа представителей
ЦРУ и спустя два часа Великобритания, Германия и Франция
поставили вопрос о немедленной и полной смене руководства
ОЗХО, за её совершенно идиотские выводы по делу Скрипаля.

Весь Мир знает, что Путин отравил Скрипалей, а эти
бесхребетные тупые дебилы из ОЗХО всё сопли жуют
и расшатывают наше европейское единство в священной
борьбе с русскими. Таким не место в ОЗХО ! "- заявили
Тереза Мэй, Макрон и Меркель.

\ The Wall Street Journal \

navsegda 05 апреля 2018 | 23:11

doorin: fake news

duch_nic 05 апреля 2018 | 23:13

//...заявил российский постпред Василий Небензя..//
Что скажет на Совете Небедзя примерно было и так ясно. Более интересно, что будет верещать мелкобританская сторона?
Какую "гречку" они подсунут на этот раз?
Уже можно начинать смеяться?

doorin 05 апреля 2018 | 23:13

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд и
Председатель Европейского совета Дональд Туск
срочно вызвали руководство стран ЕС,
которые не выслают русских дипломатов и нарушают
тем самым нерушимое единство Европы, что можно
расценивать как удар серпом по яйцам и молотом
в самое темечко европейской сплоченности.

" У Брюсселя есть очень много разных рычагов, чтобы
образумить предателей. Пока руководство ЕС
в Брюсселе совместно с американскими друзьями
самотверженно в круглосуточном режиме, не покладая рук
и не сомкнув глаз, отчаянно борется с русскими - нашлись
таки в наших рядах откровенные трусы-предатели наших
европейских ценностей, но с этим будет покончено
раз и навсегда. Предатели будут жестоко наказаны " -
заявили Д.Туск и Т.Ягланд.

\\ EuroNews \\

alger 05 апреля 2018 | 23:11

doorin: задолбал уже "ихтамнет" недоделанный
это не о тебе Лавров сказал?

neon001 05 апреля 2018 | 23:15

doorin: В США вылавливают русских и кастрируют (стерилизуют) их в специальных накопителях. Персонал в основном состоит их румын, поляков, венгров, украинцев, прибалтов.
/ Russia Today /

nanaryfive 05 апреля 2018 | 23:10

jetsam: К делу скрипалей подключились тролли с эха и веник зарабатывающий на этих дурачках.

sisyan_mudachina 05 апреля 2018 | 23:13

nanaryfive: В мусорном баке в 100 метрах от торгового центра, где состоялось покушение на Скрипаля, нашли меховую шапку-ушанку. Какие еще нужны доказательства причастности России к этому злодейству?

duch_nic 05 апреля 2018 | 23:15

nanaryfive: //...тролли с эха и веник..//
Что вас не устраивает? Это самая осведомлённая часть человечества!
Они всё давно про всех знают!

aleksandr39 05 апреля 2018 | 23:13

jetsam: Небензя заявил ,что у России есть доказательства непричастности в виде фотографий которые предоставили " распятый мальчик " и летчик Волошин Мишке Леонтьеву .

budweiser23 05 апреля 2018 | 23:08

Рутерастам меньше надо было хвостом крутить..

danko1 05 апреля 2018 | 23:08

Доказательства и улики будут в суде предъявлены.
И цели доказать страну-производителя "Новичка" не было. Да и технически невозможно.
В убийствеЛитвиненко всё было доказано, но Путин убийц орденами наградил.

olegleon 05 апреля 2018 | 23:10

danko1: новая методичка "технически невозможно"?

navsegda 05 апреля 2018 | 23:08

Небензя видел материалы дела ? НЕТ ! А может он смотрел результаты экспертизы ? НЕТ ! Может он хотя бы химик по образованию ?НЕТ !
Небензя , прогиб засчитан )

sisyan_mudachina 05 апреля 2018 | 23:10

Судя по всему, следующего шпиона в Лондоне прибьют балалайкой.

us101 05 апреля 2018 | 23:10

Главное впечатать в мозгах послушной массы россиян, условный рефлекс. А что там этот Небеньзя несёт чушь, как его разнесут в пух и прах и что решит цивилизованный мир, это уже так себе, нюансы... Ну в крайнем случае можно сослатся на подпиндосничество.

beobachter 05 апреля 2018 | 23:11

Ну, заявил Небензя. А ему кто-нибудь поверил?

b522 05 апреля 2018 | 23:13

Разваливается, не разваливается...Вас трахают, а сделать вы ничего не можете, так расслабьтесь и балдейте. Это за ваше враньё.

estamp 05 апреля 2018 | 23:13

Послушал Небензю по радио немного, пока ехал в авто. Да он троллит бритов как детей малых!

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