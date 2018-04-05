Овощи, фрукты и цветы, запрещенные к ввозу в Россию из Абхазии вернутся на российский рынок с 10 апреля
Как сообщает Минсельхоз, это будет происходить под контролем Россельхознадзора. Запрет был наложен в связи с распространением на территории Абхазии мраморно коричневого клопа.
Комментарии6
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glotze7 05 апреля 2018 | 22:45
Теперь этот клоп в Кремль перелез, граждане могут опять есть фрукты.
evgolius7 05 апреля 2018 | 23:02
Кто нибудь объяснит...почему запрещённые к ввозу опять прибудут в Россию?
Клопы передохнут что ли?
Или клопы станут безвредны для россиян?
Или клопы это исконно русское блюдо?
eniro 05 апреля 2018 | 22:47
А вот РИА Новости пишет, что распространение происходит по планам МО России. Дословно:"...Все учебно-боевые мероприятия пройдут в условиях горно-лесистой, прибрежной и степной местности пяти общевойсковых полигонов – "Нагвалоу" и "Цабал" в Абхазии, "Капустин Яр" и "Ашулук" в Астраханской области, а также "Молькино" в Краснодарском крае."
petrovitchcolyan 05 апреля 2018 | 22:52
Неужели в Кремле все продихлофосили ?
alo0000 05 апреля 2018 | 22:59
Абхазский ткемалевый соус это - фантастика!
nikitin43 05 апреля 2018 | 23:13
жратва для расеян как и сами расеяне всегда предмет торга , это старые традиции , ещё до орды.