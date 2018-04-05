Суд в Москве наложил арест на имущество дагестанских чиновников, арестованных по делу о хищениях бюджетных средств

Суд в Москве наложил обеспечительный арест на имущество и недвижимость дагестанских чиновников, арестованных по делу о хищениях бюджетных средств. Как сообщил ТАСС адвокат одного из фигурантов Дагир Хасавов, общая стоимость арестованного оценивается в сотни миллионов рублей.