Суд в Москве наложил арест на имущество дагестанских чиновников, арестованных по делу о хищениях бюджетных средств
Суд в Москве наложил обеспечительный арест на имущество и недвижимость дагестанских чиновников, арестованных по делу о хищениях бюджетных средств. Как сообщил ТАСС адвокат одного из фигурантов Дагир Хасавов, общая стоимость арестованного оценивается в сотни миллионов рублей.
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petrovitchcolyan 05 апреля 2018 | 22:46
Нахватали пешек, а Керимов как был кошельком Путина так и остался.
За него же сама матвиенка попросила .
Одно жулье во власти.