Три подростка получили ранения в Лондоне при нападении вооруженного ножом злоумышленника
Три подростка получили ранения в Лондоне при нападении вооруженного ножом
злоумышленника. Как сообщает «Дейли мейл», задержан подозреваемый. Его мотивы выясняются. Как отмечает издание, ранение одного из подростков не представляет угрозы для жизни Информация о состоянии двух других пока не поступала.
Комментарии6
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rern 05 апреля 2018 | 22:37
Английский мир. Уже исламский.
aleksandr39 05 апреля 2018 | 22:51
rern: Стало известно ,что напавший является членом ОПГ " днр -лугандон " приехал в Англию в " отпуск " ну как в Донбасс .
nanaryfive 05 апреля 2018 | 22:38
Путен отвлекает бритов от скрипалей.
rern 05 апреля 2018 | 22:40
Крым наш. Поскачи чуток.
eniro 05 апреля 2018 | 22:57
rern: Тебе выделили гектар в другом месте. Карту Чукотки смотрел?
grossalexis_032018 05 апреля 2018 | 23:02
А в этот самый момент в Московии сколько подняли на ножи ?Скольким мужикам бабы свернули челюсти утюгами да сковородками ?
Для упертых идиетов - Крым не ваш, ушлепки. Он Гоблина и его компашки, вас там и близко не стояло. Даже дурачок Горский как то опечалился;))