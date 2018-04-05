Три подростка получили ранения в Лондоне при нападении вооруженного ножом

злоумышленника. Как сообщает «Дейли мейл», задержан подозреваемый. Его мотивы выясняются. Как отмечает издание, ранение одного из подростков не представляет угрозы для жизни Информация о состоянии двух других пока не поступала.