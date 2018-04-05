В эти минуты Совет Безопасности ООН обсуждает ситуацию с отравлением в британском Солсбери бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Заседание созвано по требованию России. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, все обвинения Великобритании в причастности Москвы к отравлению в Солсбери веществом «новичок» лишены оснований.

Между тем, сегодня Британская полиция опубликовало заявление Юлии Скрипаль. Она подтверждает, что очнулась неделю назад, идет на поправку, О состоянии отца Юлия Скрипаль ничего не говорит. Ранее МИД Великобритании заявил, что направил Юлии Скрипаль предложение российского посольства о консульской поддержке и встрече. Однако Юлия Скрипаль ответе еще не дала.