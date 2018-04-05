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22:30, 05 апреля 2018

В эти минуты Совет Безопасности ООН обсуждает ситуацию с  отравлением в британском Солсбери

В эти минуты Совет Безопасности ООН обсуждает ситуацию с  отравлением в британском Солсбери бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Заседание созвано по требованию России. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, все обвинения Великобритании в причастности Москвы к отравлению в Солсбери веществом «новичок» лишены оснований.
Между тем, сегодня Британская полиция опубликовало заявление Юлии Скрипаль. Она подтверждает, что очнулась неделю назад, идет на поправку, О состоянии отца Юлия Скрипаль ничего не говорит. Ранее МИД Великобритании заявил, что направил Юлии Скрипаль предложение российского посольства о консульской поддержке и встрече. Однако Юлия Скрипаль ответе еще не дала.

Комментарии

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nanaryfive 05 апреля 2018 | 22:33

Пробиркой с "газом" будут трясти? Или засцут?

olegleon 05 апреля 2018 | 22:46

nanaryfive: у британской стороны новые неопровержимые доказательства: два рисунка от Терезы Мэй и один от Бориса Джонсона

glotov 05 апреля 2018 | 23:07

olegleon: Наши дибилообразные оппозицинеры напрасно упускают свой шанс. Почему бы не заявить громогласно, что "расследование" с обвинением до следствия - это методы из времен дремучих и диких. Ксюха уже поддержала "Британское правосудие", ей по закону жанра нельзя мнение поменять. А вот остальным можно было бы и англичан покритиковать ( не все же на Путине оттаптываться). Проявили бы принципиальность. Тогда бы и оппы поимели хоть каплю уважения.

gs1112 05 апреля 2018 | 22:48

Есть факт отравления. Есть пробы воздуха, в которых присутствует некое вещество. Есть заключение экспертизы о том, что это вещество соответствует формуле "Новичка", формула подтверждена показаниями минимум двух человек, участвовавших в разработке "Новичка". Это то что известно. Вероятнее всего добавится информация разведки и ситуация становится совсем плачевной. КНДР в увеличенном масштабе..

polba 05 апреля 2018 | 22:53

gs1112: Остаётся только добавить, что формула находится в публичном доступе уже десяток лет, научную документацию по разработкам и оборудование вывезли в США и британскому стаду уже показали этот самый "ноффичок" в популярном сериале.

amarnsky 05 апреля 2018 | 22:54

gs1112: специально наследили - чтоб попугать... Но никто не испугался ... Тогда включили аргумент что прямых доказательств получить нельзя... Вот это и есть гибридная - информационная война ....

rern 05 апреля 2018 | 22:33

Нужно вводить санкции против Британии. Заигрались в детективы. Врут на голубом глазу.

alien_3 05 апреля 2018 | 22:43

rern: Считайте, что это вам за Литвиненко и полоний. Там все доказано.

rern 05 апреля 2018 | 22:43

Литвиненко убрали англичане. Как и Березовского.

polba 05 апреля 2018 | 22:56

alien_3: И снова врёте, там ВООБЩЕ НИЧЕГО не доказано и дело ЗАСЕКРЕЧЕНО личным приказом мадам Терезы, ещё в 2013 году.
З.Ы. Кстати, вы знаете, что единственный эксперт, заявивший об отравлении полонием самозарезался двумя ножами?

alo0000 05 апреля 2018 | 23:02

rern: Вот она - настоящая скрепа нашего общества.

skripal_live 05 апреля 2018 | 22:35

Я жив!
Британские спецслужбы похитили меня и держат на своей базе.
Мне сказали, что меня действительно отравят, если я не буду с ними сотрудничать.
Я и моя дочь в опасности.
ПОМОГИТЕ!

sisyan_mudachina 05 апреля 2018 | 22:38

skripal_live: Ага ,щаз ! Врач сказал в морг ,значит в морг !)

jacknichols 05 апреля 2018 | 22:40

skripal_live: умри как герой, Скрепотролль.

alexandr_l 05 апреля 2018 | 22:43

skripal_live: Мужик, да у тебя даже рекомендации дачника нет, ну хоть патрика добудь, это такой интеллектуал с граблями.

piter_ug 05 апреля 2018 | 22:40

//причастности Москвы к отравлению в Солсбери веществом «новичок» лишены оснований.//

Как-то не верится, чтобы англичане блефовали. Вполне возможно, что ими регулярно брались анализы воздуха, воды, земли в месте заявленного производства в Ясенево.
Отслуживались маршруты транспорта въезжающего на и выезжающего с территории.
И в нужное время, в нужном месте, доказательства будут предъявлены.

olegleon 05 апреля 2018 | 22:43

piter_ug: это так пошутили? ну не очень хорошая шутка.

piter_ug 05 апреля 2018 | 22:55

olegleon: //это так пошутили? //
А чего тут шутейного, разведка работает и у них и у нас.
И кроме того, вполне возможно, внутри работает агент.

nanaryfive 05 апреля 2018 | 22:46

piter_ug: Анхличане ни кахда не блефуют как и америкнсы и украинсы... эта вам не ракованцы..

ahtanizovka 05 апреля 2018 | 22:40

Боевое отравляющее вещество???!!! Я вас умоляю...)))

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