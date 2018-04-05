Посол России в Великобритании Александр Яковенко поздравил Юлию Скрипаль с тем, что она идет на поправку
Как передает ТАСС, дипломат пожелал выздоровления и ее отцу, Сергею Скрипалю. В своем заявлении Яковенко называет их соотечественниками.
Напомню, сегодня Скотланд-Ярд распространил первое заявление от имени Юлии Скрипаль. В нем она подтверждает, что очнулась неделю назад. Инцидент в Солсбери она называет «сбивающим с толку» и просит уважать ее личную жизнь и жизнь ее семьи.
Между тем, Скотланд-Ярд отказался отвечать на вопрос РИА о том, проведен ли уже допрос Юлии Скрипаль.
Комментарии31
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fraps 05 апреля 2018 | 22:11
Н...да..., мля !
Англицская многосерийная мыльная опера " Highly likely " :))
Полностью обделавшиеся англо-скунсы в ежедневном
режиме выдают по очередному фейковому "Highly likely".
Видимо совсем плОхи у них дела, если так называемое
"расследование" превращается в цирк для откровенных
дебилоидоив :)
В связи с этим возникает один единственный вопрос -
если в руководстве Великобритании сидят такие
конченные идиоты, то как назвать того, кто их утвердил
и благословил ( Я имею ввиду кролеву Елизавету ) ?
Как говорится: " Свита делает короля! " ( в данном случае
королеву ) :)))
kryymsdyk 05 апреля 2018 | 22:13
Ой, ну у Виктории-племянницы прищур на фото, это што-то)))))
doorin 05 апреля 2018 | 22:14
Breaking news !
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Неожиданный поворот от корреспондентов The Times !!!
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Двоюродная сестра Ю.Скрипаль усомнилась в том, что она
разговаривала именно со своей сестрой, т.к. в этом разговоре
были существенные вещи, которые совершенно не характерны
для моей сестры.
Сестра Ю.Скрипаль подозревает худшее -
Ю.Скрипаль и её отец давно мертвы, а
этот "разговор" по телефону является всего
лишь спектаклем спецслужб Великобритании.
Якобы от её имени делаются какие-то заявления,
но никто еще своими глазами так и не видел живую
русскую гражданку Ю.Срипаль.
Никто из России с ней лично не встречался и не беседовал.
Никто из западных журналистов тоже не видел живой
мою сестру. Нет ни одного человека, кто мог бы подтвердить,
что она жива. Всё это только подтверждает самую
печальную версию - гибель моей сестры Ю.Скрипаль.
Корреспонденты The Times утверждают, что как только
стало известно о якобы "беседе" двоюродной сестры с
Ю.Скрипаль у Бориса Джонсона и Терезы Мэй одновременно
случился нервный тик - непроизвольное моргание
левого глаза и подергивание головой.
\ The Times \
nanaryfive 05 апреля 2018 | 22:19
kryymsdyk: Какло-тролли как всегда на сук косят.
n_a_t_a7777777 05 апреля 2018 | 22:20
kryymsdyk:
Эти мелкобритты совсем заврались. А наши либерасты способны им тодбко в рот заглядывать. И ничего , что принц Чарльз - дурачок, а королева Виктория в молодости развлекалась , наблюдая за гибелью попуасов!!!!
rodiv 05 апреля 2018 | 22:43
kryymsdyk:
Юлия его посла ПОСЛАЛА, а он её 'поздравил' (голубя почтового погнал?) :)))
jetsam 05 апреля 2018 | 22:15
fraps: ты хоть читай перед комментом:
- "Посол России в Великобритании Александр Яковенко...."
Посол России обделался?
ну так и пиши. причем тут вопросы к королеве. посол же россии обделался...в очередной раз..
## за свиту короля перед фсб ответишь.
eniro 05 апреля 2018 | 22:23
jetsam: Оно, не читатель. Оно - .ратель.
matsuvi 05 апреля 2018 | 22:16
fraps: фейки выдают твои хозяева-гопники, которые ни за что отравили девушку. Они своими дурацскими заявлениями давно уже выдали себя, так что зря ты тут стараешься.
y3emen1 05 апреля 2018 | 22:13
Вот! Поздравил. А мог бы и бритвой по горлу...
ddolly 05 апреля 2018 | 22:13
Говорили, что Марина Салье срочно покинула Петербург после того как путин в письме пожелал ей крепкого здоровья.
sisyan_mudachina 05 апреля 2018 | 22:15
Яковенко совсем сдурел ? Он должен был поблагодарить бритов за помощь в уничтожении предателей России ,и сказать если они сами не могут завершить начатое ,то мы с удовольствии поможем !)
y3emen1 05 апреля 2018 | 22:18
sisyan_mudachina: Так он и просился помочь, не дали.
alger 05 апреля 2018 | 22:26
y3emen1: пригласил чайку попить, Луговой прислал с оказией
b522 05 апреля 2018 | 22:16
Циничные твари, ещё делают это с улыбкой.
rern 05 апреля 2018 | 22:18
Уберут их. Анличане так просто не остановятся. Подлая нация.
b522 05 апреля 2018 | 22:25
rern: ВАША ПИСДОСОВСКАЯ НАЦИЯ ПОДЛАЯ. ПОСЛЕ НАПАДЕНИЯ НА УКРАИНУ ПОДЛЕЕ НАЦИИ НА ЗЕМЛЕ НЕТ. ХУЖЕ ЕСТЬ, ПОДЛЕЕ НЕТ.
rern 05 апреля 2018 | 22:26
Крым наш. Поскачи, хохлик. Предатель с 17-го.
b522 05 апреля 2018 | 22:56
rern: Пирдос вонючий. Крым это Украина. Так утверждала Россия на протяжении 24 лет . Сейчас это территория временно оккупирована подлым соседом. Немцы Судеты хапнули, но вас дураков не научили.
nikvol 05 апреля 2018 | 23:07
b522: Немцы Судеты хапнули, но вас дураков не научили
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Это правда, научили мы их. И вас научили, только вы забыли быстро и придется повторить.
agamasat 05 апреля 2018 | 22:19
Ядом, случайно, не брызгал при заочном поздравлении - для тренировки в предвкушении очной встречи?
rern 05 апреля 2018 | 22:20
Диану убрали. А тут каких-то украинцев кокнуть.
idruker 05 апреля 2018 | 22:23
Молодец, Яковенко! Главное не позабыть примазаться, тем более когда это не требует больших усилий. Теперь бы еще не мешало поблагодарить Терезу Мэй или хотя бы британских врачей, за то что спасли жизнь твоей соотечественнице. Ведь не думаешь же ты, что она самостоятельно выкарабкалась из этой химической гадости
a8olduin 05 апреля 2018 | 22:23
Таксисты Лондона хором смеются с тупого фейка своих властей.
piter_ug 05 апреля 2018 | 22:30
Миленько, но как смягчающее обстоятельство зачтено не будет.
skripal_live 05 апреля 2018 | 22:31
СПАСИБО!
viktorova 05 апреля 2018 | 22:31
Комментарии Яковенко, как и он сам, ничего, кроме отвращения не вызывают. Чиновник, живущий в Лондоне и всеми силами пытающийся там остаться будет говорить все что угодно, лишь бы угодить начальству. И враньё про угрозы от «криминальных элементов» и пожелания выздоровления для перебежчика. Последнее, конечно, является показателем полнейшего тупика властей России в сложившейся ситуации.
Яковенко, так или иначе, говорит от лица РФ. Представьте, Путин желает Скрипалю «скорейшего выздоровления»!!! Коллеги, однако... :)
avalonger 05 апреля 2018 | 22:38
Крокодилья радость. Все прямо так и спешат поздравить и помочь.
sgvmajor_66 05 апреля 2018 | 22:42
Англичане расследуют все . Дотошно и полноценно. Исполнителя , полагаю , уже нет в этом мире
nikvol 05 апреля 2018 | 23:09
sgvmajor_66: Англичане расследуют все . Дотошно и полноценно. Исполнителя , полагаю , уже нет в этом мире
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Полагаете, англичане его убрали?
balmont 05 апреля 2018 | 23:05
Ого! Это как маньяк поздравил с выздоровлением свою недобитую жертву!