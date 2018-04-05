Глава карельского«Мемориала» Дмитриев оправдан по обвинению в развратных действиях и изготовлении детской порнографии.
Глава карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев оправдан по обвинению в развратных действиях и изготовлении детской порнографии. Судья Марина Носова назначила ему 2,5 года ограничения свободы по обвинению в хранении оружия. С учетом времени, проведенного в СИЗО, фактически наказание продлится три месяца.
Комментарии3
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agamasat 05 апреля 2018 | 22:16
Почти 2,5 года сидеть в тюрьме на период следствия - это что-то невообразимое! У судьи просто должен был быть аргумент в оправдание такого безобразия правоохранительной системы.(
velbkeirf1 05 апреля 2018 | 22:31
agamasat: а ведь можно было сразу подвергнуть химической кастрации в случае положительной проверке на полиграфе
kobylamay_sossetutrampa 05 апреля 2018 | 22:36
Судя по частоте появления этой новости на сайте "Йэхамацы" , здесь она приравнена по значимости к новости о полёте Гагарина в космос.