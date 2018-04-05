В Москве в возрасте 89 лет скончалась классик детской литературы Ирина Токмакова
Об этом ТАСС сообщила внучка писательницы Лидия Токмакова. Перу писательницы принадлежат сказка «Аля, Кляксич и буква «А», перевод шотландской народной песни «Спляшем, Пегги, спляшем», исполненной Виктором Берковским, поэтический сборник «Времена года» и многие другие произведения.
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kobylamay_sossetutrampa 05 апреля 2018 | 22:33
Русофобка?