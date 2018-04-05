Власти Москвы выставили на открытую продажу квартиры, предназначенные для очередников и льготников
В столичной мэрии ситуацию пока никак не комментируют.
Квартиры в пятиэтажном доме, расположенном в Тишинском переулке, недалеко от Пресни и Белорусского вокзала, продает агентская компания «Мосреалстрой». На её сайте недвижимость для потенциальных покупателей позиционируют как «элитное жильё». Правда есть проблема: построен дом за бюджетные 600 миллионов, выделенные по программе «Жилище». Это значит, что квартиры должны бесплатно или на льготных условиях достаться многодетным семьям и военным. В компании «Мосреалстрой» телеканалу «Дождь» подтвердили: жильё действительно может приобрести любой человек, для этого не надо быть ни очередником, ни участником той самой программы «Жилище». Пока в пятиэтажке выкуплена лишь одна квартира. Столичная мэрия судьбу дома, в котором свободно продаются квартиры для льготников, комментировать не стала. При этом чиновники предоставили «Дождю» подробные сведения о том, сколько недвижимости ежегодно комплекс градостроительной политики Москвы передает столичным льготникам.
Сейчас, по сведениям департамента городского имущества, в очереди на улучшение жилищных условий — почти 67 тысяч человек. В этом году получить или купить квартиры на льготных условиях смогут те, кто встал в очередь еще в начале 90-х годов.
Комментарии5
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eniro 05 апреля 2018 | 22:14
А что комментировать, выборы -то прошли...
encopresis 05 апреля 2018 | 22:16
Очередников в Ядрово, нефига им в ЦАО ловить!
vasilevich58 05 апреля 2018 | 22:17
Зачем это нужно, когда и так почти половина выставленного на продажу за последние годы жилья в Москве пустует?!
virgenu 05 апреля 2018 | 22:37
Давно пора власти уйти с рынка жилья, рынок без них разберётся, кому и как продать. А вот льготникам, как и нетрудоспособным просто предоставить субсидированное жильё по примеру нормальных стран: жилец платит треть своего дохода за жильё, остальное доплачивает город независимо от стоимости жилья. Как не хотят чиновники убрать руки с горла граждан!
alien_3 05 апреля 2018 | 22:46
А вы не завидуйте столичной мэрии.