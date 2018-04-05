Более 3тыс сотрудников Гугл потребовали от руководства прекратить участие в разработке искусственного интеллекта
Более 3-х тысяч сотрудников Гугл потребовали от своего руководства прекратить участие в разработке искусственного интеллекта для боевых беспилотников. Как передает Би-би-си, работники компании считают, что ей не следует участвовать в программе Пентагона и заниматься бизнесом, связанным с войной.
Комментарии7
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ansata 05 апреля 2018 | 22:02
Хреновая затея наделять орудие убийства интеллектом. А вот наших чиновников было б неплохо им наделить.. Хотя бы искусственным.
vasilevich58 05 апреля 2018 | 22:14
Пусть Путина себе в вожди возьмут!
И не будет им ни какого интеллекта, ни искусственного, ни естественного!
ruthenocene 05 апреля 2018 | 22:21
ansata: Убивает человек, а не оружие. Так что все эти псевдогуманистические требования - обычное соплежуйство.
Это как если бы я, нарезая сало, переживал о том, не мучилась ли хрюшка перед смертью...
prender 05 апреля 2018 | 22:06
Терминатор - Восстание машин? Уже близонько. 90% кинопророчеств сбывается. Увы, мне увы.
grossalexis_032018 05 апреля 2018 | 22:19
Уволить горлопанов нах ;)) В этом вопросе не до слюней и сантиментов - либо Вы кроете поквадратно с максимальным сопутствующим ущербом, либо в форточку ;))
Для дилетантов AI имеет несколько основных составляющих - экспертные системы принятия решений, базы данных и знаний, выделение и распознание образов. Нейро-сети можно рассматривать как часть ИИ, а можно и нет.
И потом разрабатывая для вояк дрона санитара-спасателя Вы одновременно работаете и над ударным дроном ;))
ugiazov 05 апреля 2018 | 22:30
Уверен, что этим занимаются. И очень плотно. Гугл просто один из многих.
grossalexis_032018 05 апреля 2018 | 22:54
ugiazov: Как говаривал мой научный руководитель - Деточка не страдайте мировой скорбью и прекратите эти мудовые рыдания. Алгоритм выделения нечетких контуров можно использовать и в медицине и для создания баллистических вычислителей, тоже и с оптимизацией маршрутов ;))