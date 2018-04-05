Более 3тыс сотрудников Гугл потребовали от руководства прекратить участие в разработке искусственного интеллекта

Более 3-х тысяч сотрудников Гугл потребовали от своего руководства прекратить участие в разработке искусственного интеллекта для боевых беспилотников. Как передает Би-би-си, работники компании считают, что ей не следует участвовать в программе Пентагона и заниматься бизнесом, связанным с войной.