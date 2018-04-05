В Минобрнауки разработали поправки к правилам получения выпускниками золотых медалей

Они будут выдаваться тем, кто набрал не менее 70-ти баллов в ходе ЕГЭ по каждому из обязательных предметов. Как заявила глава министерства Ольга Васильева, за последнее десятилетие понятие «золотая медаль» девальвировалось. При этом новые правила не коснутся выпускников этого года.