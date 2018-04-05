В Минобрнауки разработали поправки к правилам получения выпускниками золотых медалей
Они будут выдаваться тем, кто набрал не менее 70-ти баллов в ходе ЕГЭ по каждому из обязательных предметов. Как заявила глава министерства Ольга Васильева, за последнее десятилетие понятие «золотая медаль» девальвировалось. При этом новые правила не коснутся выпускников этого года.
Комментарии7
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jetsam 05 апреля 2018 | 22:05
# за последнее десятилетие понятие «золотая медаль» девальвировалось.#
врете. только в отдельных областях.
зато в тех областях - за путена 146%!
vsveter 05 апреля 2018 | 22:45
jetsam: Либеральным трепачам лишь бы пукнуть и подпортить воздух. Хоть одну свою лживую виршу подкрепили бы хотя бы самым примитивным анализом. Ну не дано вам, бедолаге.
grossalexis_032018 05 апреля 2018 | 23:08
vsveter: То что ты мудачок - аксиома, истина не требующая доказательства.
ruthenocene 05 апреля 2018 | 22:08
Господи, как же эти педологические мудаки-бюрократы из Минобра всех затрахали! Ну почему, почему вместо "Зимней вишни" не сгорел нахер дом 11 на Тверской?!
yazva_sibirskaya 05 апреля 2018 | 22:18
Школы эти побрякушки за свои деньги закупают. И аттестаты особого образца. И вот что делать, если потенциальный медалист "срезался" - покупка коту под хвост? Ну это-то ладно. А если вдруг какое поздно проклюнувшееся дитя неожиданно наберет более 70 баллов по обязательным предметам? На него же не закуплено ничего. Как ему аттестат выдавать, спрашивается?
grossalexis_032018 05 апреля 2018 | 22:26
Вот когда Я заканчивал школу для получения золотой медали нужно было иметь все пятерки за четверти с начиная с 8 класса и по 10-й. И давало это возможность поступить практически в любой ВУЗ совка по результатам собеседования, за исключением МГИМО, ВГИК и Высшей школы КГБ. И институтов песни и пляски 4))
Вот чего эти идиеты дергаются на ВМК по блату не поступают, на физ=-мат тоже 4))
ugiazov 05 апреля 2018 | 22:27
А можно обойтись без этого украшения?