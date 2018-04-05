Суд в Москве оштрафовал «Артдокфест» на 100 тысяч рублей за показы фильма без прокатного удостоверения.
Суд в Москве оштрафовал фестиваль «Артдокфест» на 100 тысяч рублей за показы фильма Беаты Бубенец «Полет пули» без прокатного удостоверения. Как отмечает «Медуза», то, что показ проходил в рамках фестиваля и поэтому не требовал прокатного удостоверения, Пресненский суд проигнорировал. В руководстве «Артдокфеста» назвали штраф катастрофически большим и заявили, что решение наносит удар по самому существованию фестиваля.
Комментарии7
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ura_123 05 апреля 2018 | 21:39
Интересно,всякие международные фестивали типа Берлинского,с последующем вручением золотых и серебряных медведей тоже требуют "прокатного удостоверения" ?
sisyan_mudachina 05 апреля 2018 | 21:43
ura_123: Интересно ,а фильм "Крым ,возвращение домой " ,показали бы на украине даже если бы он имел прокатное удостоверение?
ura_123 05 апреля 2018 | 21:44
sisyan_mudachina: Как комедию?
sisyan_mudachina 05 апреля 2018 | 21:46
ura_123: Ну да ,украина уже четыре года сплошная ржака !)
ura_123 05 апреля 2018 | 21:49
sisyan_mudachina: Да ты шо? И над чем например?
haldey 05 апреля 2018 | 22:02
ura_123: Нахрен мы этот майдан затеяли? Вот над чем!
Там уже днем с огнем не сыщешь, кто был на майдане, хотя года 4 назад, все были героями майдана. А скоро и морду будут бить тем, кто задаст вопрос, был ли ты на майдане.
mbh_vor_n1 05 апреля 2018 | 22:03
Этот фестиваль нарушает законы РФ. Он должен быть закрыт или пинками выгнан на территорию бандеровского беззакония - на украину.