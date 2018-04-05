Глава карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев оправдан по обвинению в педофилии и изготовлении детской порнографии
Признанный невиновным в педофилии и изготовлении детской порнографии Юрий Дмитриев рассказал о планах на будущее. Напомню, суд в Петрозаводске все-таки признал главу карельского «Мемориала» виновным в хранении оружия и приговорил его к ограничению свободы на 3 месяца. Как передает «Коммерсант ФМ», Дмитриев сказал, что надеется за это время закончить книгу о спецпереселенцах в Карелии.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
cap_ 05 апреля 2018 | 21:37
Хоть одна хорошая новость за день...
patrik05 05 апреля 2018 | 21:48
Глава карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев оправдан по обвинению в педофилии и изготовлении детской порнографии...
Будьте вы все прокляты. В моей России будущего, крепкие ребята забьют Юрия Дмитриева кирзовыми сапогами.
mbh_vor_n1 05 апреля 2018 | 21:58
Пусть так.
Но остаётся одна реальная опасность - у этих престарелых педофилов 99% рецидива.
Надо приглядывать (или кастрация).
servelat 05 апреля 2018 | 22:00
cap_: Согласен. 2.5 года - мелочь, но приятно!!!
nanaryfive 05 апреля 2018 | 22:01
cap_: Хоть одна хорошая новость за день...
==============================
Если в этой новости заменить слово «Мемориала» на например глава "Комсомольской Правды", вы бы здесь прокладки по другому выли.
neyexo 05 апреля 2018 | 21:43
Оправдан ли?
Известно, что суды не оправдывают.
Эксперты не экспертят. Что надо - то и напишут
Только наверху могли решить пока не связываться. Почему?
Чевствую, скоро встреча с Меркель
estate_photo 05 апреля 2018 | 21:49
2,5 года реального срока за ржавые обломки древнего гладкоствола в непригодном для использования состоянии....... жесть
luger_max_otto 05 апреля 2018 | 21:58
Ну так нельзя же оправдать полностью, нескрепно это. Кстати, патрика пора привлекать: угроза убийством в чистом виде.
servelat 05 апреля 2018 | 22:02
Фото "ржавых обломков" в студию. Или так, пукнули?