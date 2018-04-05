Глава карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев оправдан по обвинению в педофилии и изготовлении детской порнографии...

Признанный невиновным в педофилии и изготовлении детской порнографии Юрий Дмитриев рассказал о планах на будущее. Напомню, суд в Петрозаводске все-таки признал главу карельского «Мемориала» виновным в хранении оружия и приговорил его к ограничению свободы на 3 месяца. Как передает «Коммерсант ФМ», Дмитриев сказал, что надеется за это время закончить книгу о спецпереселенцах в Карелии.