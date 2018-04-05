Принятый Мособл думой закон о предельном сроке эксплуатации автобусов имеет мало отношения к вопросу безопасности.

Принятый Московской областной думой закон о предельном сроке эксплуатации автобусов имеет мало отношения к вопросу безопасности. Такое мнение высказал автомобильный обозреватель «Эха» Сергей Асланян.

Асланян добавил, что в недавних случаях, когда автобус сносил остановку, а другой заезжал в подземный переход, происходили с участием техники, которая была новой.