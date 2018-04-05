Принятый Мособл думой закон о предельном сроке эксплуатации автобусов имеет мало отношения к вопросу безопасности.
Принятый Московской областной думой закон о предельном сроке эксплуатации автобусов имеет мало отношения к вопросу безопасности. Такое мнение высказал автомобильный обозреватель «Эха» Сергей Асланян.
Асланян добавил, что в недавних случаях, когда автобус сносил остановку, а другой заезжал в подземный переход, происходили с участием техники, которая была новой.
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