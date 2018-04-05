Глава карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев оправдан по обвинению в педофилии и изготовлении детской порнографии
Судья Марина Носова назначила ему 2,5 года ограничения свободы по обвинению в хранении оружия. С учетом времени, проведенного в СИЗО, фактически наказание продлится три месяца. Оглашение приговора проходило на закрытом режиме. Прокуратура требовала приговорить историка к девяти годам колонии строгого режима.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
patrik05 05 апреля 2018 | 21:06
Глава карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев оправдан по обвинению в педофилии и изготовлении детской порнографии...
Россия - Рай для педофилов?
nikitin43 05 апреля 2018 | 21:14
patrik05: и возглавляет её пидорас?
pavelmistery 05 апреля 2018 | 21:14
patrik05: Совершено верно:
"Педагогам челябинской школы-интерната следователи разрешили вернуться к работе, несмотря на то что расследование уголовного дела об изнасиловании семерых подростков продолжается"
jetsam 05 апреля 2018 | 21:18
-----
Беременная женщина будит ночью мужа, вся перепуганная, трясется.
Муж взволнованно спрашивает: "В чем дело? "
- Мне приснился кошмарный сон. Мне вдруг приснилось, что я родила негра с двумя головами.
- Да спи, глупенькая, успокойся.
Подходит время рожать. Муж отвозит жену в роддом, а через некоторое время приезжает за любимой женой и долгожданным ребенком. Выходит врач и обращается к мужу:
- Вы только пожалуйста, не волнуйтесь, такое бывает, но еще ни о чем не говорит. Я хочу вам сказать, что у вас родился сын-негр.. .
- Что, с двумя головами? - в ужасе спрашивает молодой отец.
- Да нет, ну что вы, конечно, с одной.
- А, ну тогда слава богу!
----
вот так - нервы к черту, репутация в клочья, здоровье в ноль - но, слава богу - хоть статью о порнографии сняли...
kir_pich_101 05 апреля 2018 | 21:26
jetsam: Всем защитникам честного имени похороненных и убиенных ЧК будут и далее чинить препоны и сажать, пока ЧК у власти.
Дай ему бог сил!
vladimir1967 05 апреля 2018 | 21:28
Бандитов с неисправным оружием не осуждают, а Дмитриев не бандит а правозащитник поэтому получил срок.