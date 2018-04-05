Власти Москвы выставили на продажу квартиры в центре Москвы, построенные для льготников из многодетных семей и расселяемых из общежитий. Как отмечает телеканал «Дождь», на постройку дома в Большом Тишинском переулке из городского бюджета было выделено более 600 миллионов рублей.

На программу «Жилище» в 17-м году столичные власти выделили более 300 миллиардов рублей. В очереди на улучшение жилищных условий в столице, по официальным данным, стоит 68 тысяч человек. В этом году получить или купить новые квартиры на льготных условиях смогут очередники, которые ожидают нового жилья с 90-х годов.