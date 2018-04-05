Власти Москвы выставили на продажу квартиры в центре Москвы, построенные для льготников
Власти Москвы выставили на продажу квартиры в центре Москвы, построенные для льготников из многодетных семей и расселяемых из общежитий. Как отмечает телеканал «Дождь», на постройку дома в Большом Тишинском переулке из городского бюджета было выделено более 600 миллионов рублей.
На программу «Жилище» в 17-м году столичные власти выделили более 300 миллиардов рублей. В очереди на улучшение жилищных условий в столице, по официальным данным, стоит 68 тысяч человек. В этом году получить или купить новые квартиры на льготных условиях смогут очередники, которые ожидают нового жилья с 90-х годов.
Комментарии19
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hysteria 05 апреля 2018 | 21:15
Перебьются.
zapadnay 05 апреля 2018 | 21:30
hysteria:
Позор. Люди почти 30 лет ждали квартиры и что теперь?
olegleon 05 апреля 2018 | 21:45
zapadnay: а им обязательно в самом центре города? такой маразм только у нас возможен.
galina6837 05 апреля 2018 | 21:53
olegleon:
а обязательно выставлять на продажу муниципальное жильё? такой маразм только у нас возможен.
galina6837 05 апреля 2018 | 21:53
olegleon:
а обязательно выставлять на продажу муниципальное жильё? такой маразм только у нас возможен.
vlastimil_popogrebski 05 апреля 2018 | 21:46
zapadnay: а теперь граждане нуждающиеся получат комфортабельное современное жильё в Новой Москве в экологически чистом районе на границе с Калужской областью у перспективной станции метро Новокукуевка
malanoff 05 апреля 2018 | 21:52
vlastimil_popogrebski: Рашка не социальная страна а олигархическая. Пора вписать это в Конституцию РФ. За проголосуют 86 % Зомбо ящика.
duch_nic 05 апреля 2018 | 21:54
//Власти Москвы выставили на продажу квартиры в центре Москвы, построенные для льготников//
Всё как обычно...
Одно либероидное СМИ подбросило фейк, а другие его подхватили и стали множить.
А вот, что есть на самом деле:
https://riamo.ru/article/269432/vlasti-moskvy-vystavili-na-prodazhu-80-kvartir-v-pervom-renovatsionnom-dome.xl
"РИАМО - 20 фев. В первом реновационном доме в Москве выставили на продажу 80 квартир, при этом о желании расширить жилплощадь за счет покупки дополнительных метров заявили около сотни семей из тех, которые должны переселиться в этот дом, власти планируют объявлять аукционы среди желающих получить дополнительную площадь..
...В феврале 2018 года переселенцам выдали первые ордера по программе — в Измайлове на 5-й Парковой улице заселяют 18-этажный дом с отделкой. Также власти определили порядок, по которому участники программы реновации смогут докупать жилплощадь: переселенцы должны подать заявление о покупке понравившейся квартиры и внести 100 тысяч рублей «обеспечительного платежа». В случае нескольких заявок на квартиру будет устроен аукцион."
А местным либероидам. правда не нужна, им пофик по какому поводу визжать
galina6837 05 апреля 2018 | 21:59
duch_nic: .Сам-то понял, о чём речь? " В первом реновационном доме в Москве..."
При чём тут реновация?
Реновация, предоставление жилья льготникам (расселение общежитий) - это разные вещи.
duch_nic 05 апреля 2018 | 22:02
Для особо тупых расжёвываю.
Квартир с бОльшей площадью, чем полагается по нормам, мало, а желающих их приобрести много. Власть проводит с данными квартирами аукцион. В том числе и в Большом Тишинском переулке. В том числе и для льготников.
Богатые у нас нынче льготники. Хотят прикупить доп. жил. площадь, либероидам в укор.
inna2101 05 апреля 2018 | 22:00
vlastimil_popogrebski: это если вообще получат... с 90-х годов ждут...
kir_pich_101 05 апреля 2018 | 21:23
Вырученные деньги пойдут на льготы для льготников.
galina6837 05 апреля 2018 | 21:24
прокуратура, как всегда, ничего не заметила
nik1225 05 апреля 2018 | 21:30
Действительно жирно будет, какие еще льготники из многодетных семей, в России самые главные льготники это высокопоставленные и не очень чиновники и приближенная к ним шушера!
perepusk 05 апреля 2018 | 21:33
nik1225: Вы распространяете сведения,порочащие определенную социальную группу!
brocer 05 апреля 2018 | 21:35
Можно взять ипотеку. не совсем в центре, но даже сдавая старую квартиру, на платежи дохода со сдачи хватит.
Очереди на квартиру анахронизм.
nik1225 05 апреля 2018 | 21:45
brocer: И откуда вы такой умный взялись, вы что думаете россияне коллекционируют квартиры!?
askol2016 05 апреля 2018 | 21:35
Как-то не верится, что для многодетных семей из общаг строятся квартиры в элитном Большом Тишинском... Где-нибудь в Капотне - могу поверить.
ansata 05 апреля 2018 | 21:54
На Тишинке? Для льготников? И вы чего, правда в эту байду поверили?