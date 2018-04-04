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Эксклюзив Эха 20:43, 05 апреля 2018

Политолог Орешкин: Приговор Дмитриеву — это гибридное решение, полностью соответствующее характеру нашей вертикали

Петрозаводский городской суд оправдал по статьям об изготовлении детской порнографии и  статье о  развратных действиях главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева. При этом суд признал Дмитриева виновным в  незаконном хранении деталей гладкоствольного ружья. В итоге он получил 3 месяца ограничения свободы. По мнению политолога Дмитрия Орешкина, это гибридное решение, полностью соответствующее характеру вертикали власти. Такое мнение он высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
«Вертикаль себя обороняет. Ну и в данном случае мы получаем гибридное решение, полностью соответствующее гибридному характеру нашей вертикали. Мы живем в мире, который наполовину рационален, и если эксперты, да и любой человек, понимают, что и близко не было никакой детской порнографии, то навесить на человека, что-то в этом типе, делается неприличным, и власти это понимают», — сказал он.
Д.Орешкин добавил, что власти все же вынуждены оглядываться на общественное мнение. «Верховные начальники решили, что и так достаточно выпили крови у Дмитриева, его проучили, поставили его на место. Но, а теперь, чтобы не остервенять, в том числе и протестные настроения в обществе, надо потихоньку это дело спустить на тормозах», — сказал он.
Политолог отметил, власти не могли признать «собственную некомпетентность или предвзятость», поэтому какое-то наказание должно было быть.
«Вопрос только в том, насколько жесткое. Так чтобы было понятно, что что-то ему вменят. Ну, вменили в данном случае хранение оружия.
Потому что на самом деле наказание ведь не за то, что он сфотографировал свою дочь, а за то, что он расшатывает очевидности и ценности вертикализма, рассказывая правду про сталинские репрессии, и чтобы в другой раз не позволял себе раскачивать лодку. Я думаю, что Дмитриев не из тех, которые согласятся и смиряться, но другим, конечно урок. Если будешь заниматься тем, что идеологически не одобряется, можешь попасться на то, что пересек улицу в неправильном месте, и окажешься тоже на скамье подсудимых. А уж был бы человек, а статья найдется», — заключил Д.Орешкин.

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