Черкасов: По нынешним меркам, такой приговор Дмитриеву, со многими оговорками можно считать справедливым

Петрозаводский городской суд оправдал лидера карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева по делу о педофилии. При этом суд признал Дмитриева виновным в незаконном хранении деталей гладкоствольного ружья. В итоге Дмитриев получил 3 месяца ограничения свободы. По нынешним меркам, такой приговор, со многими оговорками можно считать справедливым, считает председатель совета правозащитного центра «Мемориала» Александр Черкасов. Такое мнение он высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Суд принял по российским меркам просто-таки замечательное решение. Потому что у нас признать человека невиновным совсем — это что-то запредельное», — сказал он.

Правозащитник также добавил, что приговор по делу Юрия Дмитриева — результат невиновности подсудимого, и проведенной кампании ОДД «Солидарность», которая продолжалась многие месяцы.

«По современным российским меркам — это справедливость. И это пример того, что русские своих не бросают, как Дмитриев не бросал тех наших предков, которые лежат в земле Карелии, расстрелянные в годы большого террора. И то, что широкая кампания «Солидарности» была, то, что люди ездили в Петрозаводск на процесс, то как это оcвещалось в СМИ, это пример, как нужно себя вести нормальным людям», — подчеркнул правозащитник.

А.Черкасов поблагодарил всех, кто участвовал в общественной и юридической поддержке историка Юрия Дмитриева.

Суд полностью оправдал Ю.Дмитриева по статье об изготовлении детской порнографии, а также по статье о развратных действиях в отношении ребенка. При этом суд признал Ю.Дмитриева виновным в незаконном хранении деталей гладкоствольного ружья и приговорил к 2,5 года ограничения свободы, но учел срок, который тот отбыл в следственным изоляторе. В результате срок сократился до 3 месяцев ограничения свободы.