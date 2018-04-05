Совет Безопасности ООН сегодня собирается провести заседание по ситуации с отравлением в британском городе Солсбери
Совет Безопасности ООН сегодня собирается провести заседание по ситуации с отравлением в британском городе Солсбери бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Заседание созвано по просьбе России. Между тем, сегодня Британская полиция опубликовало заявление Юлии Скрипаль. Она подтверждает, что очнулась неделю назад, идет на поправку, благодарит жителей Солсбери за поддержку и просит уважать ее и своей семьи частную жизнь. О состоянии отца Юлия Скрипаль ничего не говорит. Между тем, МИД Великобритании заявил, что направил Юлии Скрипаль предложение российского посольства о консульской поддержке. Однако она еще не приняла решения о встрече с представителями России.
Комментарии25
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rico76 05 апреля 2018 | 20:38
Из показаний Юли Скрипаль: "Когда я покупала в Пятёрочке гречку, ещё удивилась - почему сам Путин стоит там на кассе?"
ura_123 05 апреля 2018 | 20:49
rico76: Дружок,не повторяйся каждый час.
ostapbey 05 апреля 2018 | 20:53
ura_123: он просто про каждого двойника Путина пытается рассказать. Сколько в Москве пятерочек, семерочек и девяточек?
Вот каждая и продает гречку. Доверенным лицам.
Даже..
pit_heap 05 апреля 2018 | 20:50
Борис Джонсон заявил что сборная Великобритании в знак протеста снимется с чемпионата мира.Разрешат выступать только сборной Англии.)
ostapbey 05 апреля 2018 | 20:55
pit_heap: а Наполеон пригласит Зидана в сборную России?
Если санитар разрешит конечно..
askold_rurik 05 апреля 2018 | 20:59
rico76: Это и есть "тонкий английский юмор"?
tverichanin 05 апреля 2018 | 21:45
rico76: Тема достаточно серьезная и ваш бред неуместен. Стыдно.
olegleon 05 апреля 2018 | 21:48
tverichanin: тема провокации всегда серьёзная, т.к. на такое по мелочам не размениваются.
glotov 05 апреля 2018 | 20:43
Англичане снова ложь на ложь накручивать будут.
jetsam 05 апреля 2018 | 20:49
glotov: да..да..да
800метровый самолет, скрины ишры, американский апач в афгане на котором мы в сирии, карлос, "настамнет", трупы несвежие,...
как же много и складно врут англичане...
olegleon 05 апреля 2018 | 21:53
jetsam: .... у убийства братьев Кеннеди и Мартина Лютера Кинга не было организаторов и заказчика (это американцы с 60-х годов) ... британские военные стреляли ради обороны по вооружённым террористам (это в 1972 году) ... Ирак может использовать своё ОМП против Британии за 48 часов (это из недавнего)
ну да эту то ложь Вы в упор не видите
ostapbey 05 апреля 2018 | 20:49
Интересно кто на визги Нибенимэнзи наложит что нибудь
ВЭто и класть позорно а только ложить с прибором.
Чтоб наверняка и даже...
plank1957 05 апреля 2018 | 20:50
И что же Кремль начнет заявлять по делу Скрипалей? Потребует от UK допуска к материалам следствия. Пошлют в очередной раз и всего делов.
ura_123 05 апреля 2018 | 20:52
Интересно будет послушать комментарии мистера печальной лошади которые завтра оттанцуюет Марии З.,после того как из пошлют на...в...,короче подальше.
ostapbey 05 апреля 2018 | 21:02
ura_123: будет ли трансляция хоть на CNN?
Маргошу не пустят со своим RT и на порог..
Даже.
abuvgrobu 05 апреля 2018 | 20:53
Скрипали обречены при любом раскладе. Это просто вопрос времени.
ostapbey 05 апреля 2018 | 21:00
abuvgrobu: ты прошлый разза Родченкова гундосил? И кого интересовал твой Родченков?
Тебя за МЕЛЬДОНИЙ ободрали как волк кобылу.
Теперь ты за Скрипалей гундосиль.. кого колышут твои скрипали кроме тебя и Маньки с коксом?
Отвечаю больше НИ КО ГО!!
А драть будут тебя за НОВИЧОК.
Но уже по другому .. Как Тузик грелку
Но уже НА БРИТАНСКИЙ ФЛАГ!!!
Даже..
sasha2011 05 апреля 2018 | 21:01
abuvgrobu:
Обречены? Но вот ты же в гробу, а продолжаешь вещать...
Хотя, со временем все там будем...
viktorova 05 апреля 2018 | 20:56
Что Россия хочет получить от этого заседания? И так все уже понятно. Даже Асад Путина на хрен послал и на заседании ОЗХО Сирия не проголосовала за резолюцию России.
rern 05 апреля 2018 | 21:01
Санкции нужно вводить в отношении ЮК. Англичане - подлецы и заслуживают экономической катастрофы за все свои преступления.
jetsam 05 апреля 2018 | 21:07
rern: «ты у нас такой дурак по субботам али как?»(с)Л.Филатов
jetsam 05 апреля 2018 | 21:04
если вспомнить боевые газы в сирии:
-"мы с радостью примем результаты расследования, если они нас устроят, вот-те крест.."
- "неа, ваши результаты в 745 раз нас не устроили - без души, как-то, ваше очередное расследование..."
navy 05 апреля 2018 | 21:17
"У нас тут три раза был обыск, и, после того как ничего не нашли, сказали, что ваше дело плохо и по всему видать — вы опытный преступник".
Бравый солдат Швейк.
Из Чехии, между прочим.
drgonish 05 апреля 2018 | 21:20
[Совет Безопасности ООН сегодня собирается провести заседание]
1. Не установлено однозначно даже вещество.
2. Не установлена страна происхождения ОВ.
Но вина России бесспорна.
Теперь собираются обсуждать, что врать дальше.
ostapbey 05 апреля 2018 | 21:44
drgonish: на каком основании вы основываете то, что вв пишете после циферки 1.
И циферки 2 тоже?
((звиняюсь за тавтологию даже)