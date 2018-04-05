Совет Безопасности ООН сегодня собирается провести заседание по ситуации с отравлением в британском городе Солсбери бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Заседание созвано по просьбе России. Между тем, сегодня Британская полиция опубликовало заявление Юлии Скрипаль. Она подтверждает, что очнулась неделю назад, идет на поправку, благодарит жителей Солсбери за поддержку и просит уважать ее и своей семьи частную жизнь. О состоянии отца Юлия Скрипаль ничего не говорит. Между тем, МИД Великобритании заявил, что направил Юлии Скрипаль предложение российского посольства о консульской поддержке. Однако она еще не приняла решения о встрече с представителями России.