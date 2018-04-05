Свердловская железная дорога принудительно собирает с сотрудников взносы на установку памятника железнодорожникам
Свердловская железная дорога принудительно собирает со своих сотрудников взносы на установку памятника железнодорожникам, погибшим в Великой Отечественной войне. Как сообщает портал Ура.ру, у начальников подразделений из зарплаты вычтут по 25 тысяч рублей, у их замов по 15 тысяч, у рядовых специалистов вычтут по 1-й тысяче.
В пресс-службе Свердловской железной дороги утверждают, что ежегодно в преддверии Дня Победы проводится сбор средств в пользу ветеранов, но это сугубо добровольная акция. Возведение мемориала в пресс-службе не подтверждают.
Комментарии4
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evgolius7 05 апреля 2018 | 20:41
Праздник со слезами на глазах превратился в бразильский карнавал и пляски на трупах 40 миллионов граждан СССР.
equus 05 апреля 2018 | 20:55
Добровольно-обязательно. -- В соответствии с заветами предков...
;-)
qwerty53 05 апреля 2018 | 21:12
Во как. Жмоты работники РЖД.
Вам жалко для ветеранов?
ddolly 05 апреля 2018 | 21:29
неплохое такое различие в зарплате у начальников и подчиненных