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20:34, 05 апреля 2018

Свердловская железная дорога принудительно собирает с сотрудников взносы на установку памятника железнодорожникам

Свердловская железная дорога принудительно собирает со своих сотрудников взносы на установку памятника железнодорожникам, погибшим в Великой Отечественной войне. Как сообщает портал Ура.ру, у начальников подразделений из зарплаты вычтут по 25 тысяч рублей, у их замов по 15 тысяч, у рядовых специалистов вычтут по 1-й тысяче.
В пресс-службе Свердловской железной дороги утверждают, что ежегодно в преддверии Дня Победы проводится сбор средств в пользу ветеранов, но это сугубо добровольная акция. Возведение мемориала в пресс-службе не подтверждают.

Комментарии

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evgolius7 05 апреля 2018 | 20:41

Праздник со слезами на глазах превратился в бразильский карнавал и пляски на трупах 40 миллионов граждан СССР.

equus 05 апреля 2018 | 20:55

Добровольно-обязательно. -- В соответствии с заветами предков...
;-)

qwerty53 05 апреля 2018 | 21:12

Во как. Жмоты работники РЖД.
Вам жалко для ветеранов?

ddolly 05 апреля 2018 | 21:29

неплохое такое различие в зарплате у начальников и подчиненных

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