Свердловская железная дорога принудительно собирает с сотрудников взносы на установку памятника железнодорожникам

Свердловская железная дорога принудительно собирает со своих сотрудников взносы на установку памятника железнодорожникам, погибшим в Великой Отечественной войне. Как сообщает портал Ура.ру, у начальников подразделений из зарплаты вычтут по 25 тысяч рублей, у их замов по 15 тысяч, у рядовых специалистов вычтут по 1-й тысяче.

В пресс-службе Свердловской железной дороги утверждают, что ежегодно в преддверии Дня Победы проводится сбор средств в пользу ветеранов, но это сугубо добровольная акция. Возведение мемориала в пресс-службе не подтверждают.