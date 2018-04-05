США, возможно, уже в ближайшие часы введут санкции в отношении российских миллиардеров, имеющих связи с Путиным

США, возможно, уже в ближайшие часы введут санкции в отношении российских миллиардеров, имеющих связи с Владимиром Путиным. Рейтер и «Вашингтон Пост», ссылаясь на неназванные источники, сообщают, что под санкции попадут по меньшей мере 7 россиян. Имена не называются.

В свою очередь агентство Блумберг сообщает, что под санкции попадут до 10-ти российских олигархов. Речь идет об ответных мерах на вмешательство России в американские президентские выборы в 16-м году. По данным «Вашингтон Пост», в санкционный список могут попасть лица, которых Минфин США ранее включил в так называемый «кремлевский список».