Z Архив новостей новости
5 42 6 8114
20:30, 05 апреля 2018

США, возможно, уже в ближайшие часы введут санкции в отношении российских миллиардеров, имеющих связи с Путиным

США, возможно, уже в ближайшие часы введут санкции в отношении российских миллиардеров, имеющих связи с Владимиром Путиным. Рейтер и «Вашингтон Пост», ссылаясь на неназванные источники, сообщают, что под санкции попадут по  меньшей мере 7 россиян. Имена не  называются.
В свою очередь агентство Блумберг сообщает, что под санкции попадут до 10-ти российских олигархов. Речь идет об ответных мерах на вмешательство России в американские президентские выборы в 16-м году. По данным «Вашингтон Пост», в санкционный список могут попасть лица, которых Минфин США ранее включил в так называемый «кремлевский список».

Комментарии

42

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

budweiser23 05 апреля 2018 | 20:36

Скорее пожалуйста, нам здесь очень не хватает справедливости!

evgolius7 05 апреля 2018 | 20:38

Олигархи в России виртуальные. Вот они есть. А вот их и нету. Спросите у братьев Магомедовых.
Странно, что кто-то поверил, что Путина пригласили в Белый дом.
Вы верите, что будь это так, путинские пропагандисты не растрезвонили бы об этом до того, как Володя повесил трубку, а стали бы ждать 2 недели?
Сразу же было понятно, что очередная брехня.

patrik05 05 апреля 2018 | 20:41

США, возможно, уже в ближайшие часы введут санкции в отношении российских миллиардеров, имеющих связи с Владимиром Путиным...

И всё? Имеющих связи с В.Путиным и из-за этого санкции? Муйня какая-то, а против В.Путина в Америке уголовное дело? Какие-то непонятные фируля.

kryymsdyk 05 апреля 2018 | 20:43

patrik05: чтоб ты понял: кто имел связь с Путеным - те зашкварыши

evgolius7 05 апреля 2018 | 20:52

Патрик путает Вашингтон и Гаагу....
У Вашингтона дела о коррупции, а Гаага это другое.

pit_heap 05 апреля 2018 | 21:14

evgolius7: Каждый раз когда США вводят санкции русофобы массово сублимируют про Гаагу.))

anticolorad 05 апреля 2018 | 21:23

pit_heap: Каждый раз когда США вводят санкции, портянки массово брызжут поносом

haldey 05 апреля 2018 | 21:32

kryymsdyk: Гоните всех богатеньких взад, чем богаче, тем быстрее гоните... Трамп ты уже на героя России тянешь! Звезду уже отливают или куют, так что давай, отваживай всех от Америки, а то им там медом намазали обамыши всякие... Давай работай на интересы России, молодец! Мы тя для чего президентом выбрали в той Америке, отрабатывай)))

kotvinder2 05 апреля 2018 | 21:48

haldey: Всех раскулаченных мерзавцев - поимённо! Это будет шоу столетия!

hysteria 05 апреля 2018 | 21:12

patrik05: Что именно для тебя, российское жулье?
Харчуешься от них?

vilingrad 05 апреля 2018 | 21:25

patrik05: Совсем скоро на сайте: "Патрик 007"!
Я-Патрик. Болтун Патрик...

zapadnay 05 апреля 2018 | 20:44

budweiser23:
Даже, если и попадут, о них все равно позаботятся.

tvitov66 05 апреля 2018 | 21:04

zapadnay: наши росиянские врачи, учителя, почтальоны и пенсионеры скинутся и компенсируют несчастным все потери. Любые санкции идут только на пользу нашей углеводородной Родине и мы все теснее сплачиваемся вокруг вождя и его вороватых друзей ... только великий и смелый вождь нас боится и постоянно шкерится под кроватью от своего любимого народа

aleksandr39 05 апреля 2018 | 20:48

budweiser23: А какой будет зеркальный ответ России ,сколько американских миллиардеров живут в Москве ?

neyexo 05 апреля 2018 | 20:57

aleksandr39:
живут, точно!
Например, Лев Хасис - гражданин США. Был в икс-5, сейчас вроде в сбербанке. Жутко хитрый, заказывал у зарубежных адвокатов анализ, как ему себя вести, чтобы санкции США и ЕС не нарушить

aleksandr39 05 апреля 2018 | 21:03

neyexo: Может " великий вождь " заморозит счета Трампа ?

tvitov66 05 апреля 2018 | 21:09

aleksandr39: вы поПУтали, наш вЭликай вождь не Морозко, а сирийский 4-жды ПУбедун

pit_heap 05 апреля 2018 | 21:17

aleksandr39: Вы забыли? Путин выбрал Трампа президентом США.Конгресс даже за это санкции России выписал.

vilingrad 05 апреля 2018 | 21:28

pit_heap: Путин выбрал Трампа президентом "
То есть опять лоханулся. Если Обама-чмо, то Трамп- суперчмо:)

hunterhead 05 апреля 2018 | 21:30

pit_heap: "Вы забыли? Путин выбрал Трампа президентом США.Конгресс даже за это санкции России выписал."

Ну, выбрал так выбрал...:-D Винить нечего, теперь пусть хавает свой "выбор"...:-D

efilika 05 апреля 2018 | 21:26

aleksandr39: а тот в ответ его.

neyexo 05 апреля 2018 | 21:02

aleksandr39:
да и ряд других славных деятелей, имена может и не слишком заметны, но фото с путиным есть, наименовани из фирм каждый день в телевизоре, в рекламе, тоже потихоньку американскими активами обзаводятся. И паспортом. Не мальтийским, это для простаков. (Не называю, т.к. очень уважаю этот небольшой народ из Красной слободы)

hastings 05 апреля 2018 | 20:59

budweiser23: Проведем же эти последние часы в молитвенном стоянии о государстве Российском и его верных деятелей и членов! Время сплотиться против несправедливости со стороны Вашингтона.

ts 05 апреля 2018 | 21:18

budweiser23: Пургомётчик сказал, что олигархов в России нет. Интересно: кому же тогда американцы объявят санкции? Если у семерых отберут миллиарды, народ станет жить лучше или хуже?

sokal123 05 апреля 2018 | 20:37

Попадут те , кто уже под санкциями или в списке Магнитского .Узнаю друга Трампа. Не огорчает Володю.

ihor_syvoryj 05 апреля 2018 | 20:42

Кто-то из этих семи принесёт шарфик, а кто-то табакерку.

nikvol 05 апреля 2018 | 21:23

ihor_syvoryj: Так их несколько, одного шарфика и табакерки на всех не хватит.

curious69_ 05 апреля 2018 | 21:35

ihor_syvoryj: //Кто-то из этих семи принесёт шарфик, а кто-то табакерку..//
Путин уже подстраховался .новыми сторонниками со стороны малого бизнеса. Сегодня уже в "сто тысячный раз" на заседании госсовета трепался о очередной поддержке малого бизнеса защите его от госкорпораций.

maracineanu_s 05 апреля 2018 | 20:42

вот и славненько

w49 05 апреля 2018 | 20:43

Возможно, что уже в ближайшие часы какой-нибудь миллиардер-олигарх, имеющий связи с Путиным сравняется своими деньгами с моим семейным бюджетом и, так же как и, я не сможет расплатиться (ибо нЕчем) с обыкновенным таксистом.

neyexo 05 апреля 2018 | 20:55

w49: ему из бюджета будет положено - закон такой есть

komiccap_nkvd 05 апреля 2018 | 20:45

сегодня четверг.
США вроде по вторникам санкции вводят.

sborisych 05 апреля 2018 | 20:48

Чёй- то шумели- шумели, и вдруг всего семь.. Родненькие, а не маловато будет?

kryymsdyk 05 апреля 2018 | 21:13

sborisych: козлят тоже было семь

oppicruss 05 апреля 2018 | 20:48

Ну, прямо, боимся так, что даже кушать не можем!

neyexo 05 апреля 2018 | 20:49

Госказне приготовиться.
Пенсионерам и бюджетникам тоже - затягиваем пояса

abuvgrobu 05 апреля 2018 | 20:58

В России нет ни олигархов , ни проституток , а есть богатое ворьё и женщины с пониженной социальной ответственностью...........

maximiv969 05 апреля 2018 | 21:00

Всё на нас отольется На простых людях. Будем терпеливо ждать.
.

(комментарий скрыт)

hiryrg 05 апреля 2018 | 21:19

Остались всего лишь часы... Ну а после Лавруша будет опять будет оправдываться, и будет подчеркивать... непрекращающееся шаги, хаос, односторонняя повестка дня.. Конец - часы...

ansata 05 апреля 2018 | 21:49

Скоро соревнования Вовы с Трампом начнется, кто наших миллиардеров первый обезжирит. Первые пошли. Мы пока мы лидируем. Но думаю, что не долго.

yirtan 05 апреля 2018 | 21:54

Очередной пшик..

cukker 05 апреля 2018 | 21:56

ога, и обиженные олигархи вернутся и устроят переворот, видимо так тупые америкашки думают

(комментарий скрыт)

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 4 апреля Поздравить…

5 400 6 5943 04.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 2 апреля Поздравить…

5 382 6 7227 02.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 3 апреля Поздравить…

5 261 6 6609 03.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 30 марта Поздравить…

5 304 6 8110 30.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, опросы, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2909640

5 262 6 17780 30.03
#слушать 01:45:39 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Новости

Москва пошла на беспрецедентные уступки Турции, ускорив поставку зенитных ракетных систем «Триумф» Как пишет «Коммерсантъ», она первоначально планировалась на весну 2020 года, однако теперь состоится летом будущего…

5 105 6 7674
Голосование
Какие протесты, на ваш взгляд, более эффективные и перспективные?
5 80 6 6885 30.03
Блоги

МИД РФ: Вопросы к Техсекретариату ОЗХО по сфабрикованному Великобританией против России «делу Скрипалей» Что конкретно британцы просят подтвердить Техсекретариат ОЗХО: только ли факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу «новичок» по западной классификации?..

5 285 6 25374 02.04
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны Владимир Путин: Это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны Встреча Президента РФ с Председателем ЦИКа Эллой Памфиловой…

5 184 6 16454 03.04
8читать ;смотреть
Kвыборы-2018, путин, памфилова, политика, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Британские неучёные Министр международной торговли Великобритании Лиам Фокс: «Мы знаем, что Россия рассматривает бывших разведчиков как кандидатов на уничтожение»...

5 174 6 16396 14:26
Kвеликобритания, рф, политика, конфликты, мнения
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Отвязать застройщиков зачастую криминальных, от мэрии, освободить мэрию от полного доминирования застройщиков – вот важнейшая политическая задача, которая стоит, я считаю, перед руководством нашей страны…

5 95 6 9826 04.04
#слушать 35:13 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Kобщество, видео, политика, сетевизор, передачи
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Как нам провести праймериз После того, какой результат насчитали в Москве Путину, показать поддержку москвичами демократических ценностей особенно важно…

5 141 6 19398 04.04
Kполитика, москва, выборы, мэр, оппозиция, мнения
Новости

Ситуация вокруг дела Сергея Скрипаля всё больше похожа на политическую провокацию в отношении России Такое заявление на Международном форуме по безопасности в Москве сделал глава МИДа Сергей Лавров…

5 59 6 8205
Новости

Британской разведке удалось установить место производства вещества «Новичок» Им отравили Сергея и Юлию Скрипалей…

5 127 6 18002
Новости

Британские спецслужбы уверены,что установили место нахождения российской лаборатории, в которой был произведен Новичок Об этом пишет газета «Таймс», ссылаясь на информированные источники…

5 44 6 6309
Блоги

Илья Яшин политик

+ Мой депутатский отчет Мой депутатский отчет Полномочий на муниципальном уровне совсем мало. Но если есть воля и желание, то и в такой ситуации можно что-то менять…

5 42 6 6129 02.04
8читать ;смотреть
Kполитика, власть, москва, видео, мнения

Популярное за неделю

Новости

Племянница Сергея Скрипаля Виктория сообщила, что сегодня общалась по телефону со своей двоюродной сестрой Юлией Запись разговора была обнародована в эфире телеканала «Россия 1», при этом ведущий предупредил, что не может гарантировать подлинность записи, которую предоставила Виктория…

5 58 6 27923
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Мы можем встать с колен, грозить всему миру, запускать «Сармат», но обеспечить эвакуацию детей из 4-этажного здания мы оказались не в состоянии…

5 265 6 173877 31.03
#слушать 47:49 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование

Дела об оскорблении чувств:
2910456
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 16 6 21897 01.04
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

В Коктебеле произошла экологическая катастрофа. Власти молчат Когда мы смотрели на это вонючее болото, стекающее в море, то они не могли такого припомнить, и это фактически самый центр Коктебелевской бухты, куда через пару месяцев приедут десятки тысяч туристов…

5 573 6 372761 02.04
Kэкология, общество, политика, мнения
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ ФСБ бьет медведевских? Или Сечин кошмарит бизнес? ФСБ бьет медведевских? Или Сечин кошмарит бизнес? Арест братьев Магомедовых: удар по Медведеву? Или очередной передел бизнес-полян? А еще есть внешний эффект…

5 82 6 195291 01.04
Kвидео, экономика, рф, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6853839
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3389182

Сегодня в эфире