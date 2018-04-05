США, возможно, уже в ближайшие часы введут санкции в отношении российских миллиардеров, имеющих связи с Путиным
США, возможно, уже в ближайшие часы введут санкции в отношении российских миллиардеров, имеющих связи с Владимиром Путиным. Рейтер и «Вашингтон Пост», ссылаясь на неназванные источники, сообщают, что под санкции попадут по меньшей мере 7 россиян. Имена не называются.
В свою очередь агентство Блумберг сообщает, что под санкции попадут до 10-ти российских олигархов. Речь идет об ответных мерах на вмешательство России в американские президентские выборы в 16-м году. По данным «Вашингтон Пост», в санкционный список могут попасть лица, которых Минфин США ранее включил в так называемый «кремлевский список».
Комментарии42
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budweiser23 05 апреля 2018 | 20:36
Скорее пожалуйста, нам здесь очень не хватает справедливости!
evgolius7 05 апреля 2018 | 20:38
Олигархи в России виртуальные. Вот они есть. А вот их и нету. Спросите у братьев Магомедовых.
Странно, что кто-то поверил, что Путина пригласили в Белый дом.
Вы верите, что будь это так, путинские пропагандисты не растрезвонили бы об этом до того, как Володя повесил трубку, а стали бы ждать 2 недели?
Сразу же было понятно, что очередная брехня.
patrik05 05 апреля 2018 | 20:41
США, возможно, уже в ближайшие часы введут санкции в отношении российских миллиардеров, имеющих связи с Владимиром Путиным...
И всё? Имеющих связи с В.Путиным и из-за этого санкции? Муйня какая-то, а против В.Путина в Америке уголовное дело? Какие-то непонятные фируля.
kryymsdyk 05 апреля 2018 | 20:43
patrik05: чтоб ты понял: кто имел связь с Путеным - те зашкварыши
evgolius7 05 апреля 2018 | 20:52
Патрик путает Вашингтон и Гаагу....
У Вашингтона дела о коррупции, а Гаага это другое.
pit_heap 05 апреля 2018 | 21:14
evgolius7: Каждый раз когда США вводят санкции русофобы массово сублимируют про Гаагу.))
anticolorad 05 апреля 2018 | 21:23
pit_heap: Каждый раз когда США вводят санкции, портянки массово брызжут поносом
haldey 05 апреля 2018 | 21:32
kryymsdyk: Гоните всех богатеньких взад, чем богаче, тем быстрее гоните... Трамп ты уже на героя России тянешь! Звезду уже отливают или куют, так что давай, отваживай всех от Америки, а то им там медом намазали обамыши всякие... Давай работай на интересы России, молодец! Мы тя для чего президентом выбрали в той Америке, отрабатывай)))
kotvinder2 05 апреля 2018 | 21:48
haldey: Всех раскулаченных мерзавцев - поимённо! Это будет шоу столетия!
hysteria 05 апреля 2018 | 21:12
patrik05: Что именно для тебя, российское жулье?
Харчуешься от них?
vilingrad 05 апреля 2018 | 21:25
patrik05: Совсем скоро на сайте: "Патрик 007"!
Я-Патрик. Болтун Патрик...
zapadnay 05 апреля 2018 | 20:44
budweiser23:
Даже, если и попадут, о них все равно позаботятся.
tvitov66 05 апреля 2018 | 21:04
zapadnay: наши росиянские врачи, учителя, почтальоны и пенсионеры скинутся и компенсируют несчастным все потери. Любые санкции идут только на пользу нашей углеводородной Родине и мы все теснее сплачиваемся вокруг вождя и его вороватых друзей ... только великий и смелый вождь нас боится и постоянно шкерится под кроватью от своего любимого народа
aleksandr39 05 апреля 2018 | 20:48
budweiser23: А какой будет зеркальный ответ России ,сколько американских миллиардеров живут в Москве ?
neyexo 05 апреля 2018 | 20:57
aleksandr39:
живут, точно!
Например, Лев Хасис - гражданин США. Был в икс-5, сейчас вроде в сбербанке. Жутко хитрый, заказывал у зарубежных адвокатов анализ, как ему себя вести, чтобы санкции США и ЕС не нарушить
aleksandr39 05 апреля 2018 | 21:03
neyexo: Может " великий вождь " заморозит счета Трампа ?
tvitov66 05 апреля 2018 | 21:09
aleksandr39: вы поПУтали, наш вЭликай вождь не Морозко, а сирийский 4-жды ПУбедун
pit_heap 05 апреля 2018 | 21:17
aleksandr39: Вы забыли? Путин выбрал Трампа президентом США.Конгресс даже за это санкции России выписал.
vilingrad 05 апреля 2018 | 21:28
pit_heap: Путин выбрал Трампа президентом "
То есть опять лоханулся. Если Обама-чмо, то Трамп- суперчмо:)
hunterhead 05 апреля 2018 | 21:30
pit_heap: "Вы забыли? Путин выбрал Трампа президентом США.Конгресс даже за это санкции России выписал."
Ну, выбрал так выбрал...:-D Винить нечего, теперь пусть хавает свой "выбор"...:-D
efilika 05 апреля 2018 | 21:26
aleksandr39: а тот в ответ его.
neyexo 05 апреля 2018 | 21:02
aleksandr39:
да и ряд других славных деятелей, имена может и не слишком заметны, но фото с путиным есть, наименовани из фирм каждый день в телевизоре, в рекламе, тоже потихоньку американскими активами обзаводятся. И паспортом. Не мальтийским, это для простаков. (Не называю, т.к. очень уважаю этот небольшой народ из Красной слободы)
hastings 05 апреля 2018 | 20:59
budweiser23: Проведем же эти последние часы в молитвенном стоянии о государстве Российском и его верных деятелей и членов! Время сплотиться против несправедливости со стороны Вашингтона.
ts 05 апреля 2018 | 21:18
budweiser23: Пургомётчик сказал, что олигархов в России нет. Интересно: кому же тогда американцы объявят санкции? Если у семерых отберут миллиарды, народ станет жить лучше или хуже?
sokal123 05 апреля 2018 | 20:37
Попадут те , кто уже под санкциями или в списке Магнитского .Узнаю друга Трампа. Не огорчает Володю.
ihor_syvoryj 05 апреля 2018 | 20:42
Кто-то из этих семи принесёт шарфик, а кто-то табакерку.
nikvol 05 апреля 2018 | 21:23
ihor_syvoryj: Так их несколько, одного шарфика и табакерки на всех не хватит.
curious69_ 05 апреля 2018 | 21:35
ihor_syvoryj: //Кто-то из этих семи принесёт шарфик, а кто-то табакерку..//
Путин уже подстраховался .новыми сторонниками со стороны малого бизнеса. Сегодня уже в "сто тысячный раз" на заседании госсовета трепался о очередной поддержке малого бизнеса защите его от госкорпораций.
maracineanu_s 05 апреля 2018 | 20:42
вот и славненько
w49 05 апреля 2018 | 20:43
Возможно, что уже в ближайшие часы какой-нибудь миллиардер-олигарх, имеющий связи с Путиным сравняется своими деньгами с моим семейным бюджетом и, так же как и, я не сможет расплатиться (ибо нЕчем) с обыкновенным таксистом.
neyexo 05 апреля 2018 | 20:55
w49: ему из бюджета будет положено - закон такой есть
komiccap_nkvd 05 апреля 2018 | 20:45
сегодня четверг.
США вроде по вторникам санкции вводят.
sborisych 05 апреля 2018 | 20:48
Чёй- то шумели- шумели, и вдруг всего семь.. Родненькие, а не маловато будет?
kryymsdyk 05 апреля 2018 | 21:13
sborisych: козлят тоже было семь
oppicruss 05 апреля 2018 | 20:48
Ну, прямо, боимся так, что даже кушать не можем!
neyexo 05 апреля 2018 | 20:49
Госказне приготовиться.
Пенсионерам и бюджетникам тоже - затягиваем пояса
abuvgrobu 05 апреля 2018 | 20:58
В России нет ни олигархов , ни проституток , а есть богатое ворьё и женщины с пониженной социальной ответственностью...........
maximiv969 05 апреля 2018 | 21:00
Всё на нас отольется На простых людях. Будем терпеливо ждать.
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hiryrg 05 апреля 2018 | 21:19
Остались всего лишь часы... Ну а после Лавруша будет опять будет оправдываться, и будет подчеркивать... непрекращающееся шаги, хаос, односторонняя повестка дня.. Конец - часы...
ansata 05 апреля 2018 | 21:49
Скоро соревнования Вовы с Трампом начнется, кто наших миллиардеров первый обезжирит. Первые пошли. Мы пока мы лидируем. Но думаю, что не долго.
yirtan 05 апреля 2018 | 21:54
Очередной пшик..
cukker 05 апреля 2018 | 21:56
ога, и обиженные олигархи вернутся и устроят переворот, видимо так тупые америкашки думают